Scintille ora tra La Porta e  Scoccia

Non si è fatta attendere la risposta alle accuse sollevate ieri dalla consigliera regionale leghista sui ritardi in Commissione al suo progetto di legge riguardante il Museo del Realismo ( ma è davvero una priorità per Sulmona?). Ma in Regione da alcuni anni governa una maggioranza robusta di centrodestra che ha i numeri sufficienti che far camminare e portare all’approvazione dell’Aula le proprie iniziative. Lo ha fatto? E perché?. Poi ci sono i ruoli diversi fra maggioranza e opposizione, ci sono i regolamenti, ci sono storie che non possono essere dimenticate. Già come la vicenda dell’emendamento Scoccia sui 30 milioni per l’Ospedale di Sulmona, poi spariti e il voto contrario del centro destra e la fuga dall’Aula di qualche consigliere. E in politica, come ama ripetere spesso qualcuno,la solidarietà non si inventa,ma si costruisce. Anche per la consigliera del centro sinistra, come per quella leghista, riproponiamo ai nostri lettori il testo integrale della nota

Marianna Scoccia, Consigliere regionale

Sulmona, 16 Novembre– Apprendo con stupore le dichiarazioni della collega La porta ed il titolo che è stato dato a questo articolo. “ La Scoccia affossa il museo del realismo” Dichiarazioni che non corrispondono al vero e che omettono quanto accaduto ieri in quinta commissione.

Vorrei ricordare alla collega Antonietta la Porta che l’iter amministrativo non dipende da scelte della mia persona, ma da un regolamento. Mi preme quindi ricostruire quanto accaduto:

🅰️ il progetto di legge per l’istituzione del Mir a Sulmona era stato inserito lo scorso anno in Consiglio Regionale senza parere, questo ha fatto si che venisse nuovamente rinviato in commissione, iniziando l’iter da capo,

Mi meraviglia che la Consigliera La Porta, dopo 4 anni di esperienza nel Consiglio Regionale, #non #conosca il Regolamento dei lavori del Consiglio e cerchi un capro espiatorio ritenendomi così influente da poter bloccare un Pdl nonostante io sia un Consigliere d’opposizione. Di questo la ringrazio.

🅱️ La verità è un’altra, La Porta non viene sostenuta dalla sua stessa maggioranza che, se volesse, avrebbe i numeri per approvare il Progetto al dilà dei voti contrari.

🆎 Mi preme infatti sottolineare come i Progetti di Legge presentati dalla collega si imbattano costantemente nei #no del suo centrodestra e ne è testimonianza il Pdl sul riordino del sistema culturale che è stata costretta a ritirare ed in seguito ripresentato dall’Assessore D’Amario.

Mi sembra chiaro che non sia io il #nemico nel Palazzo dell’Emiciclo. Io #non sono assolutamente #contro il museo del realismo e la collega dovrebbe,invece di incolpare me, prendersela con la sua maggioranza sempre più impegnata alla spartizione di poltrone che a risolvere i problemi dei cittadini.

Se La Porta ha bisogno del #mio #aiuto in commissione sono pronta a sostenerla, rivedendo il Progetto e ascoltando tutti gli attori presenti sul territorio.

Tuttavia pongo una condizione, ovvero che il lavoro in sinergia non sia circoscritto a questo unico progetto di legge, ma che si lavori per tutti i problemi del nostro territorio quali la sanità, il punto nascita, il tribunale, palazzo Portoghesi e che non accada, come avvenuto più volte in questi 4 anni, che la “collega di territorio” abbandoni l’aula per ordini di partito non votando una risoluzione a favore del punto nascita.

Marianna Scoccia