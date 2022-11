Mostra del pittore Italo Picini al Palazzo dell’Annunziata

Sulmona, 14 novembre– Nella Cappella del Corpo di Cristo, del Palazzo della Santissima Annunziata di Sulmona, è stata allestita una mostra del pittore Italo Picini, scomparso alcuni anni or sono, nella quale sono esposte diciassette opere dell’artista aventi come tema i paesaggi. La mostra ha avuto inizio il dodici novembre 2022 e terminerà il diciannove novembre 2022; osserverà i seguenti orari: il mattino dalle dieci alle dodici, il pomeriggio dalle sedici alle diciannove. Come ha sottolineato Marco Picini, nipote dell’artista pittore, ed organizzatore della mostra, il fine è anche quello di creare la Fondazione Italo Picini quale memoria indelebile dell’artista Sulmonese. Italo Picini nasce a Bugnara nel 1920, muore a Sulmona nel 2016.

Frequenta la Scuola d’Arte di Sulmona e l’istituto Arte di Firenze,con una borsa di studio del Ministero dell’Educazione Nazionale. È stato Preside dell’Istituto d’Arte di Sulmona nel quale è stato anche docente di pittura, arte del tessuto. Si è anche occupato del rilancio della tessitura artistica dell’Abruzzo, con particolare riferimento a Pescocostanzo, dove avrà plausi ed ovazioni da parte della critica specializzata. Il Ministero della Pubblica Istruzione, conferirà lui l’insegnamento delle Tecniche espressive delle Tradizioni Popolari Abruzzesi, presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila dal 1976 al 1979.

Dal 1942 partecipa a numerose rassegne d’arte ufficiali in Italia e all’estero, fra le quali la XXIV biennale di Venezia, le Quadriennali di Roma VI, VII, VIII, IX, il Maggio di Bari dal 1955 al 1958, la Permanente di Milano 1954, il Premio Michetti sol per citarne alcune. Ha conseguito premi sia nazionali, sia internazionali, ed è stato premiato dal Presidente della Regione Abruzzo con la statuetta d’argento il guerriero di Capestrano, per una vita dedicata all’arte. Nel 1973 il Presidente della Repubblica Italiana ha conferito lui l’onorificenza di Ufficiale.

Molti dei suoi dipinti sono presenti in musei pubblici sia nazionali, sia internazionali. Il maestro Italo Picini è patrimonio non soltanto della città di Sulmona, del comune di Bugnara, ma dell’intera Italia e della società internazionale.

Andrea Pantaleo.