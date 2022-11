Anche due abruzzesi fra i nuovi Sottosegretari del Governo Meloni.

Si tratta di Fausta Bergamotto e Luigi D’Eramo

Roma, palazzo Chigi

Sulmona,31 Ottobre– Fausta Bergamotto, aquilana,54 anni, funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ex assessore al Comune dell’Aquila, e Luigi D’Eramo, anche lui aquilano,46 anni, deputato della Lega non

riconfermato alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, segretario regionale abruzzese del Carroccio.

Fausta Bergamotto e Luigi D’Eramo

La Bergamotto in quota a Fdi, ha avuto la delega al ministero Sviluppo Economico; Luigi D’Eramo invece quella all’agricoltura.

( ph da rainews24.it)

Commenti e reazioni

Fdi : ” L’Abruzzo torna protagonista e ad avere il peso politico che merita

“Fratelli d’Italia in campagna elettorale aveva preannunciato che con un governo guidato da Giorgia Meloni e dal centrodestra l’Abruzzo avrebbe riconquistato il giusto peso politico – che da troppo tempo mancava – utile e necessario ad affrontare le priorità programmatiche di tutto il territorio regionale. Un impegno chiaro che ha portato alla candidatura e alla elezione in Abruzzo di Giorgia Meloni, oggi presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, la posizione dell’Abruzzo viene ulteriormente rafforzata con la nomina a sottosegretari, dell’avvocato Fausta Bergamotto e dell’onorevole Luigi D’Eramo. I due sottosegretari, si occuperanno di ministeri chiave, alle Imprese e al Made in Italy e all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale, rispettivamente guidati da Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida. Il lavoro dei sottosegretari e dei parlamentari abruzzesi saranno al servizio della Regione e del presidente Marsilio per affrontare le necessità e le urgenze della nostra terra. L’Abruzzo, dunque, finalmente cambia passo: dopo essere stato marginalizzato dal centrosinistra, con Fratelli d’Italia e il centrodestra torna ad essere protagonista. Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro a nuovi sottosegretari”.

E’ quanto dichiarano i parlamentari abruzzesi, Etel Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani.

Imprudente (Lega), con D’Eramo sottosegretario Agricoltura Abruzzo premiato

“Come assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, esprimo grande soddisfazione per la nomina a sottosegretario di Stato del mio stesso comparto del nostro coordinatore regionale della Lega e mio amico Luigi D’Eramo. Il suo prestigioso incarico rafforza l’azione della Regione in questo settore strategico per la nostra economia in un momento complicato per il caro energia, per l’aumento del costo dei materiali, per la difficoltà a reperire anche prodotti base per le nostre coltivazioni e per il Made in Italy sotto attacco anche per scelte sbagliate e scellerate in Europa come il Nutriscore. Al sottosegretario D’Eramo i migliori auguri di buon lavoro”.Così in una nota il vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente.