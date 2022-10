Burghausen- Sulmona, un’amicizia lunga oltre vent’anni

Burghausen

Sulmona, 27 ottobre- Il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, il presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo e il consigliere comunale Francesco Perrotta, saranno ospiti con Borgo San Panfilo della Città di Burghausen. L’occasione della visita nella città bavarese, che si svolgerà da venerdi 28 a domenica 30 ottobre, è data dalla celebrazione del ventennale del gemellaggio tra Burghausen e le città di Ptuj (Slovenia) e Hohenstein-Ernstthal (Germania).

“E’ con sincero entusiasmo che mi appresto a visitare la città bavarese, da oltre venti anni legata alla nostra città. Infatti dal 2000, con la prima edizione della Giostra cavalleresca d’Europa, Burghausen è presente a Sulmona con una sua delegazione, onorando la città e la Giostra della sua amicizia ed in particolare del suo legame consolidato con il Borgo San Panfilo. In spirito di amicizia e per rinsaldare rapporti che possano essere fonte di iniziative sociali ed economiche utili sia a Sulmona che a Burghausen trascorreremo queste giornate, onorati dell’ospitalità del sindaco della città bavarese e dei suoi concittadini”. Lo dichiara il sindaco Gianfranco Di Piero.