Nuovo meritato riconoscimento per il sulmonese Mario De Santis

Terzo classificato al “ Premio letterario europeo Wilde” di Vercelli

Mario De Santis intervistato durante la cerimonia di premiazione

Sulmona, 24 ottobre– Sabato scorso, nella Sala SOMS di Vercelli, si è tenuta la finalissima del “PREMIO LETTERARIO EUROPEO WILDE” di Poesia inedita a tema libero. Il Prof. Mario De Santis era tra i finalisti (invitati a turno a declamare i propri versi), selezionati in precedenza da ben 2 giurie esterne, e sabato, da una terza giuria in sede, che ha attribuito alla sua Poesia “A CASA” (una sorta di rivendicazione nei confronti della “VITA”), il terzo posto assoluto.



De Santis ha svelato in parte il significato intrinseco della sua lirica, ne ha parlato con una analisi, sotto vari aspetti, delle incombenze di cui quotidianamente ci fa carico. Lo ha fatto mediante un “dialogo” a distanza con la stessa “Vita”, in una sottile metafora e con una frase emblematica che poi chiude il testo: “Riportami a casa”, dove la VITA, viene, in qualche modo “stuzzicata” proprio da De Santis, che la definisce esigente, generosa, talvolta spregevole e spietata, anche se poi, in un rappacificamento finale, a sua volta, le fa una precisa e supplicata richiesta, per poter finalmente liberarsi in una specie di raggiunta catarsi.