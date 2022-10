Di Pangrazio torna alla guida del Comune di Avezzano

Gianni Di Pangrazio Sindaco di Avezzano

Sulmona, 24 ottobre– Giovanni Di Pangrazio tornerà presto alla guida del Comune di Avezzano non appena nelle prossime ore il Prefetto dell’Aquila avrà emesso apposito provvedimento di reintegra

La Corte d’Appello dell’Aquila lo ha assolto con formula piena perchè il fatto non sussiste. Di Péangrazio Era stato sospeso dall’incarico di primo cittadino nel luglio 2021 a causa della legge Severino che prevede la sospensione dalla funzione amministrativa con una semplice condanna di primo grado.Il sindaco, era stato condannato per l’utilizzo dell’auto blu della Provincia dell’Aquila per fini personali e non istituzionali, i pm Stefano Gallo e Roberta D’Avolio avevano chiesto per lui 4 anni e mezzo di reclusione.