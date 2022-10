La Camerata Sulmonese festeggia 70 anni di vita

Una fase della conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione della Camerata musicale

Sulmona, 11 ottobre- La Camerata Musicale Sulmonese celebra il suo settantesimo genetliaco ed anno di vita. Presentata questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, la settantesima stagione concertistica 2022 – 2023; presenti l’avvocato Lando Sciuba Presidente della Camerata Musicale Sulmonese, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, il Direttore Artistico della Camerata Gaetano Di Bacco. Molta l’emozione dopo due anni di pandemia i quali hanno messo a dura prova tutto e tutti. Ventitré saranno gli appuntamenti di quest’anno tutti, come sempre, di ottima qualità.

L’inaugurazione è prevista per domenica sedici ottobre 2022 al teatro Comunale Maria Caniglia con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini diretta dal maestro Daniele Agriman con Luca Bacelli al violoncello. Gli appuntamenti spazieranno dalla musica da camera, alla musica jazz, alla lirica con le due opere di Giuseppe Verdi il Trovatore, in programma domenica ventisette novembre 2022 alle diciassette al teatro Caniglia, con Rigoletto il quale andrà in scena, sempre al Maria Caniglia, domenica cinque marzo 2023 alle ore diciassette. Domenica sei novembre giungerà in città Marco Guidotti Jazz Quartet, con Gershwin Suite; la voce recitante sarà di Gino Saladini il quale percorrerà la straordinaria ed imperitura vita di Georges Gershwin, ritenuto uno dei più celebri compositori di musica jazz di tutti i tempi. Non mancherà come sempre il balletto con il Dalai Nuur Balletto, il quale sarà i scena venerdì sei gennaio 2023 alle ore diciassette e trenta sempre al Maria Caniglia.

Torna il violinista Alessandro Quarta il cui concerto è in programma domenica cinque febbraio 2023 alle ore diciassette e trenta, sempre al Maria Caniglia; insieme ai musicisti Giuseppe Magagnino al pianoforte, Franco Chirivi alla chitarra, Michele Colaci al contrabbasso, Christian Martina alla batteria, eseguirà celebri ed immortali musiche da film, entrate di diritto nell’olimpo dell’immortalità della storia del cinema. Il Presidente della Camerata Musicale Sulmonese Lando Sciuba, nel suo intervento, ha tenuto a precisare che, quest’anno, la settantesima stagione concertistica avrà tre anniversari, i quali saranno rimembrati con un concerto alla loro memoria: il novantesimo anno della fondazione del teatro Comunale Sulmonese, realizzato dall’ingegner Conti, realizzato dall’imprenditore Panfilo Iannamorelli ed arredato, decorato, impreziosito delle attrezzature sceniche, dall’allora Podestà di Sulmona Guido Bellei. Sarà inaugurato nel 1933 con le opere Rigoletto di Giuseppe Verdi e l’Andrea Chenier di Umberto Giordano, il settantesimo anniversario della fondazione della Camerata musicale Sulmonese, l’ottantesimo anniversario del bombardamento alla stazione ferroviaria di Sulmona dell’agosto del 1943.

La scelta quest’anno di includere nel programma Rigoletto non è casuale in quanto, il teatro Sulmonese, sarà inaugurato proprio con Rigoletto. Il 2023, come ha precisato nel suo intervento il Direttore Artistico Gaetano Di Bacco, sarà il decennale della scomparsa di Filippo Tella cofondatore della Camerata Musicale Sulmonese, fondatore del Concorso Internazionale di Canto Lirico Maria Caniglia, appuntamento internazionale della lirica fra i più celebri nell’intero panorama internazionale dei concorsi di musica lirica. Tornando agli appuntamenti in programma non mancherà il tradizionale concerto di Capodanno, in programma Domenica primo gennaio 2023 alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro Comunale Maria Caniglia, il quale sarà eseguito dall’orchestra filarmonica nazionale di Kharkiv diretta dal maestro Yuriy Yanko, in collaborazione con DMC Terra D’Amore. Quest’anno, per i tre concerti di Natale, è in programma l’abbonamento dei tre appuntamenti il cui costo sarà reso noto nei prossimi giorni. Il Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, nel suo intervento, ha precisato che sia il palco riservato al Sindaco, sia della Giunta, saranno a completa disposizione dei giovani.

Subito dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, in un momento di enorme difficoltà, si sente il desiderio nella città di Sulmona di guardare al futuro con coraggio, cultura, ottimismo, visione lungimirante. Alcuni illustri ed immortali cittadini di Sulmona, motivati dalla passione sia per la città di Sulmona, sia per il teatro e la musica, pensano in grande. Il quattro marzo 1953 si riunisco all’allora Albergo Traffico di Sulmona, al fine di fondare la Camerata Musicale Sulmonese, istituzione la quale è vanto, sigillo d’autorevolezza della città di Sulmona. Salvatore Sambenedetto, Alessandro Bonafede, Franco Garella, Filippo Tella, Mariano Ferrara, Vincenzo Masci, Carlo Superbi, Annibale Luigi Corvi, Antonio Tanturri, Mario Angelone, Raffaele Corradini, Renato Cercone, Dario Del Monaco, fondano la camerata Musicale in un clima di indescrivibile emozione. Il quattordici marzo 1953, al teatro Comunale della città, nell’emozione ed attesa generali, si ha il primo concerto della storia della Camerata e, ad eseguirlo, sarà il giovane pianista Jean Micault alla presenza di un pubblico numerosissimo.

L’attuale direttivo della Camerata Musicale Sulmonese è costituito da Lando Sciuba Presidente, Isidoro Ranieri Vice Presidente, Gaetano Di Bacco Direttore Artistico, dai consiglieri Maria Grazia Cenesi, Antonio D’Annunzio, Franco Del Monte, Pasqualino Giusti, Tina Montemiglio, Vittorio Masci, Don Maurizio Nannarone, Maria Assunta Tedeschi, segretaria Angela Ferrara. Ricordiamo alcuni celebri musicisti i quali sono stati protagonisti nel palcoscenico del Teatro Maria Caniglia: Uto Ughi, Nicolaj Orloff, Salvatore Accardo, Michele Campanella, Cecilia Gasdia, Gloria Campaner, Roberto Prosseda, Alessandro Quarta, Roberto Molinelli, Marisa Laurito, Massimo Lopez, Nazzareno Carusi, la Banda dell’Arma dei Carabinieri sol per citarne alcuni. La Camerata Musicale Sulmonese continua la sua tradizione, il suo itinerario storico musicale, con stagioni concertistiche sempre di ottimo livello.

Andrea Pantaleo