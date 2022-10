Sabato e domenica tornano le giornate FAI d’autunno

Visite a contributo libero in 37 luoghi inaccessibili o poco valorizzati di 12 comuni d’Abruzzo alla scoperta di un patrimonio sorprendente e inaspettato, che è in ogni angolo del Paese

Ortona, cimitero canadese

Sulmona, 11 ottobre- Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare agli italiani la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato, e che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono e testimoniano piccole e grandi storie, culture e tradizioni, che sono a pieno titolo “il nostro patrimonio”, e che perciò tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Sono oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, di cui 37 in 12 comuni d’Abruzzo: meraviglie da scoprire, nascoste in luoghi poco conosciuti e solitamente inaccessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, spaziando dall’archeologia all’architettura, dall’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memoria, dall’antico al moderno, dalla città alla campagna, e che il FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione.

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI (l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito www.giornatefai.it). Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento (box sotto per dettagli).

Guardiagrele (Ch)

Con le Giornate FAI d'Autunno 2022 si avvia la collaborazione tra FAI e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani nell'ambito di un Accordo recentemente firmato, volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i Comuni Italiani sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Con le Giornate FAI d’Autunno 2022 si avvia la collaborazione tra FAI e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani nell’ambito di un Accordo recentemente firmato, volto a sviluppare e diffondere buone pratiche e a sensibilizzare i Comuni Italiani sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

QUESTO L’ELENCO DEI LUOGHI VISITABILI IN ABRUZZO:

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

GUARDIAGRELE (CH)

LA GUARDIAGRELE DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE, DALL’ENTE MOSTRA ALLA BOTTEGA DI FILIPPO SCIOLI

PALAZZO BENIAMINO DE LUCIA

TRA I VICOLI, SULLE ORME DI MODESTO DELLA PORTA, FINO A PALAZZO VASSETTI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO

CIVITALUPARELLA (CH)

IL MUSEO DIFFUSO NELL’ANTICO BORGO DI CIVITALUPARELLA

SENTIERO DELLE PITTURE RUPESTRI

FALLO (CH)

IL PAESE HOLLYWOODIANO

IL SENTIERO DELL’ACQUA

QUADRI (CH)

ARCHEO TREKKING … IN DIREZIONE TREBULA

CARTIERA, FUMETTI & CO.

IL SENTIERO DEI RIFUGI

Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA

ORTONA (CH)

CIMITERO MILITARE CANADESE DI ORTONA

MUSEO DIOCESANO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO

MONTEODORISIO (CH)

BORGO FORTIFICATO DI MONTEODORISIO: IL CASTELLO

BORGO FORTIFICATO DI MONTEODORISIO: STRUTTURE DIFENSIVE E SCOPERTE INEDITE

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

IL CULTO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE: STORIA, ARTE E SPIRITUALITÀ

MONTEODORISIO NELL’800: LE ANTICHE DIMORE RACCONTANO

Monteodorisio (Ch),il Castello

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L’AQUILA

L’AQUILA (AQ)

TEATRO COMUNALE

Aperture a cura della GRUPPO FAI SULMONA – TRE VALLI

CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

VISITA SPECIALE: CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO D’ASSISI su prenotazione

GAGLIANO ATERNO (AQ)

CASTELLO MEDIEVALE

VISITA SPECIALE AL CASTELLO MEDIEVALE su prenotazione

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA

OVINDOLI (AQ)

BORGO DI OVINDOLI TRA STORIA E NATURA

SANTA IONA: SCORCI DI UN PAESE ANTICO

PASSEGGIATA “AIA DECINA” su prenotazione

PASSEGGIATA AL CASTELLO DI SAN POTITO su prenotazione

PASSEGGIATA NELLA VALLE D’ARANO su prenotazione

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

ROSCIANO (PE)

ANTICO BORGO DI ROSCIANO

CHIESA DI SAN NICOLA

CHIESA DI VILLA BADESSA – SANTA MARIA THEOTOKOS

MOSTRA PERMANENTE STORICA ED ETNO ANTROPOLOGICA

VILLA BADESSA: PICCOLA “OASI ORIENTALE” IN ABRUZZO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO

TERAMO (TE)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO:

OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO

FONDO ANTICO BIBLIOTECA “GIOVANNA MANCINI”

3 PERCORSI: