A Ennio Bellucci il Premio Cutuli 2022

Sulmona, 19 settembre- Nel corso di una cerimonia che si è svolta presso il Teatro Garibaldi di Lucera organizzata dal Centro Culturale Internazionale “Luigi Einaudi”, presieduto dalla Prof.ssa Rosa Nicoletta Tomasone, è stato conferito un riconoscimento al giornalista Rai, Ennio Bellucci. Operatore culturale, ideatore del Premio Nazionale Pratola per tanti anni volto noto della Tgr Abruzzo, Bellucci ha ricevuto l’ambito “Premio Giornalistico Maria Grazia Cutuli 2022”. L’evento che giunge alla sua XXI edizione è stato istituito per ricordare l’inviata di guerra del Corriere della Sera, Maria Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan il 19 novembre 2001, a soli 39 anni.Il Premio Cutuli quest’anno ha scelto come tema centrale: “Educare ed essere costruttori di Pace“.

“Sono onorato di ricevere un premio di questa importanza – ha commentato Bellucci – Ricordare colleghi giornalisti, come Maria Grazia, che quotidianamente dedicano la propria esistenza alla loro professione, rischiando la vita stessa, è fondamentale per non dimenticare e continuare a lottare per la verità e per l’informazione.”

A ricevere il riconoscimento al Teatro Garibaldi di Lucera, oltre a Ennio Bellucci, anche Antonio Padellaro (Il Fatto Quotidiano), Enrico Mentana (Direttore Tg La7), Piero Paciello (Direttore L’Attacco), Stefania Battistini(inviata Tg1), Nello Scavo (inviato speciale Avvenire), Giammarco Sicuro (inviato Rai). Tra i numerosi altri Giornalisti della carta stampata e della televisione, che hanno ricevuto il premio nel corso degli anni: Aldo Forbice, Lilli Gruber, Monica Maggioni, Michele Santoro, Giovanna Botteri, Franco Di Mare, Lucia Annunziata, Lorenzo Cremonesi, Tiziana Ferrario, Ettore Mo, Alberto Negri, Lucia Goracci, Aldo Cazzullo, Goffredo Palmerini, Maria Cuffaro, Carmen Lasorella, Andrea Vianello.Nel 2021, ventesimo anniversario della sua istituzione, il Premio Cutuli è stato conferito a Sua Santità Papa Francesco. Per l’edizione 2022 il riconoscimento alla memoria andrà a David Sassoli, Giornalista Rai e Presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio 2022.