“ Capitale della cultura italiana” 2025, ecco le città che sfideranno Sulmona￼￼

Il Ministero della Cultura ha ufficializzato oggi l’elenco delle città che hanno presentato la manifestazione d’interesse per concorrere al prestigioso riconoscimento. E’ il primo atto. Ora sarà necessario presentare il prpgetto per sostenere la candidatura che poi sarà valutata da un’apposita ( e prestigiosa) Commissione di esperti

Sulmona, piazza XX Settembre

Sulmona,16 settembre– Sono 15 le citta’ italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al ministero della Cultura (Mic) per il titolo di ” Capitale Italiana della Cultura” per l’anno 2025.

Lo riferisce il Mic in una nota, spiegando che adesso tutte le citta’ partecipanti dovranno presentare il loro progetto che sara’ sottoposto alla valutazione di una commissione di sette

esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. La citta’ vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potra’ mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di

crescita dell’intera comunita’. “Sono orgoglioso che quell’intuizione della Capitale della Cultura in questi anni, sia cresciuta di edizione in edizione dimostrando quanto la progettazione, la programmazione, la condivisione con le realta’ locali sia fondamentale per lo sviluppo dei

territori. E’ significativo notare, nelle ultime edizioni, la partecipazione di citta’ anche di piccole dimensioni, adimostrazione che questo riconoscimento sia diventato una

grande opportunita’ che, come dimostrano i dati, assicura ritorni in termini di visibilita’, di pubblico e, quindi, anche di turismo e occasioni di sviluppo”, ha dichiarato il

ministro della cultura Dario Franceschini , Dario Franceschini

Ecco l’elenco delle citta’ che hanno presentato la domanda per il 2025, con il relativo titolo

del dossier:

Agrigento – Il se’, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali; Aosta – Aostæ Citta’ Plurale; Assisi (Perugia) – Assisi. Creature e creatori; Asti – Dove si coltiva la Cultura Bagnoregio (Viterbo) – Essere Ponti; Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria – Locride 2025. Tutta un’altra storia; Enna – Enna 2025. Il mito nel cuore; Monte Sant’Angelo (Foggia) – Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino; Orvieto (Terni) – Meta meraviglia la Cultura che sconfina; Otranto (Lecce) –

Otranto 2025. Mosaico di Culture; Peccioli (Pisa) – ValdEra Ora. L’arte di vivere insieme; Pescina (L’Aquila) – LaCultura non spopola; Roccasecca (Frosinone) – Vocazioni. La e la ricerca felicita’; Spoleto (Perugia) – La genera energia; Sulmona (L’Aquila) –Cultura e’ metamorfosi