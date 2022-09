Campo di Giove: presentato  l’ultimo libro di Cristiano Vignali  “Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell’Abruzzo Contemporaneo”. 

Campo di Giove,12 settembre– E’ stato preetato a Campo di Giove il nuovo libro del giornalista e saggista storico Cristiano Vignali “Tracce di Riti e Culti Ancestrali nell’Abruzzo Contemporaneo”.

La pubblicazione è frutto degli studi storici e antropologici di Cristiano Vignali che durante i suoi tour turistico – esperenziali con l’Associazione Abruzzo Tourism alle pendici dell’Appennino Centrale Abruzzese, ha messo in evidenza la continuità di riti e culti che la religione romana ha fatto suoi dalle popolazioni italiche e che poi sono stati sincretisticamente ripresi dal Cristianesimo per la conversione delle popolazioni locali fedeli agli antichi riti e culti ancestrali, mettendo alla luce, nella continuità, l’esistenza di una Nazione Antropologica Italica che affonda le sue origini nella Preistoria, dunque ben più antica della idea di Nazione politica Italiana nata durante la Res Publica Romana e ovviamente dell’Italia giuridico – amministrativa, nata solo nel 1860.

“Ringrazio la ProLoco locale per l’accoglienza. Presenteremo il libro in tutte le località toccate dalla nostra ricerca e in quelle che saranno interessate a contattarci per esporci altri casi che saranno trattati in una seconda edizione del libro frutto delle mie ricerche storiche-antropologiche, con lo scopo di conservare la memoria di antichissime tradizioni popolari che rischiano di scomparire con la Globalizzazione del XXI secolo e per lo sviluppo di un turismo esperienziale che possa valorizzare le bellezze dei territori e potenziare le economiche delle aree più interne della provincia italiana in genere ed abruzzese in particolare. Anche il culto di Sant’Eustacchio, patrono di Campo di Giove, di cui ho visitato la chiesa, è legato al culto di Giove sopra al cui tempio la chiesa è stata edificata, e merita degli approfondimenti che tratteremo nello specifico nella seconda edizione del libro “.