La scommessa di Bugnara: investire in cultura

Anche il quarto appuntamento della rassegna “ Libri sotto le stelle” ha lanciato un messaggio preciso: si puo’ costruire anche nei piccoli borghi un percorso nuovo, esaltante,utile se si riesce ad investire non solo sul patrimonio naturale e ambientale ma anche su idee diverse,innovative con i giovani protagonisti del cambiamento che credono nei valori culturali e nella coesione territoriale. E già si percepiscono i primi risultati

Cesira Donatellimentre risponde alle domande dei giovani

Bugnara, 9 agosto– Dopo il successo di romantica 2022 Bugnara si è vestita di nuovo di poesia con “Nettare di Luce” di Cesira Donatelli, quarto appuntamento della rassegna letteraria “libri sotto le stelle” promossa dall’associazione Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”.

Presenti all’evento il vicesindaco Domenico Taglieri, il quale ha espresso la grande soddisfazione nell’assistere alla metamorfosi culturale di uno dei borghi più belli d’Italia, ricordando anche il successo della notte Romantica e della vittoria alla giostra europea di Sulmona. Parole che confermano il grande impegno profuso a nome della cultura, della valorizzazione del territorio e nel coinvolgere i giovani. Un’amministrazione che non siede e critica ma che cammina insieme al futuro, tenendolo per mano e guidandolo. Un po’ come quando si tolgono le rotelle alle biciclette dei più piccoli: si accompagna per poi lasciare andare con fiducia e consapevolezza.

La vicepresidente dell’associazione “Nino Ruscitti”, Sara Di Censo, ha introdotto ai presenti gli ospiti della serata riflettendo sulla profondità della copertina, disegnata dall’artista Annalisa Lucarini, intitolata “Il sogno di Eva”. Una Eva che si libera dalle catene del marmo per rinascere leggera, libera di muoversi in società senza catene di sorta. Una donna che non ha paura di esprimersi e che si libera in aria spoglia dei macigni dei pregiudizi sociali.

L’editore dell’opera Alessio Masciulli, una testimonianza viva dell’editoria positiva in Abruzzo. La casa editrice Masciulli Edizioni è un fiore all’occhiello in un Abruzzo che ha bisogno di giuste energie e iniziative fresche e giovani. L’editore ha illustrato al pubblico il Primo Cammino Letterario italiano, di cui vanta la paternità. Un lungo percorso a tappe che attraversa Abruzzo e Lazio con partenza da Catignano (PE), sede della Masciulli Edizione, e arrivo a Osta Lido. Ogni meta include un salotto letterario con ospiti di spessore, tra cui giornalisti e attori. Un’iniziativa tutta nuova che ha il compito di valorizzare i borghi italiano diffondendo cultura.

Cesira Donatelli è un’autrice dalla spiccata sensibilità che riesce a commuoversi dei suoi scritti anche a distanza di tempo, sintomo di autenticità. Una donna che parla di donne e che entra nel merito dell’argomento in punta di piedi; versi delicati come piume che causano forti terremoti nell’anima.

Cesira Donatelli con un gruppo di giovani dell’Associazione ed il Vice sindaco di Bugnara Taglieri

Madre natura, generazioni a confronto, vita che non cessa mai di muoversi ma che non perde di vista il punto fisso delle radici, Orsa Maggiore nella costellazione dell’esistenza. Racconti di vita che rispecchiano un’intera comunità. Versi che si tramutano in specchi d’acqua limpida.

Le letture, a cura di Valentina Del Signore, hanno toccato le corde del cuore grazie all’empatia tangibile nel riportare a mezzo voce ciò che l’inchiostro ha intriso sulle pagine.

La poesia è un genere liquido, soprattutto in questa epoca che si dimena in nome della libertà di espressione. Cesira Donatelli è riuscita a posizionare il lento incedere della poetica nel bel mezzo di una quotidianità frenetica che ha sete di pensieri.

Chiara Del Signore