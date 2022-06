Giornate Europee dell’Archeologia 2022 a Ocriticum

Domenica 19 giugno alle 19:00 visita e concerto itinerante tra le rovine immerse nel tramonto

Cansano, 13 giugno- Domenica 19 giugno alle 19:00, nel Parco Archeologico di Ocriticum a Cansano si terrà l’iniziativa Tramonto sui templi di Ocriticum, organizzata dal Comune di Cansano insieme alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L’Aquila e Teramo. L’iniziativa rientra tra le attività promosse dalla Soprintendenza per le Giornate Europee dell’Archeologia 2022, gestite dall’INRAP – Istituto Nazionale Ricerche Archeologiche Preventive della Francia, e vedrà alternarsi gli interventi dell’archeologa Simona Balassone dell’Associazione DiArTe ETS con gli intermezzi teatrali e musicali curati dall’Associazione Culturale “MajaMé – Musica Teatro Danza” e interpretati dagli artisti Sara Di Sciullo (voce recitante) e Pasquale Di Giannantonio (chitarra classica). Il tutto avrà luogo tra le rovine del santuario italico-romano di Ocriticum, immerse in un paesaggio naturale intatto dominato dal versante occidentale della Maiella, reso ancora più evocativo dal tramonto che in questo periodo dell’anno – in prossimità del solstizio d’estate – assume contorni particolarmente suggestivi.

A corredo della manifestazione il Comune di Cansano ha disposto, per sabato 18 e domenica 19 giugno e negli orari 10:30-13:00 e 16:30-19:00, l’apertura straordinaria del Centro di Documentazione “Ocriticum”, in piazza XX Settembre a Cansano, dove è possibile ammirare una parte dei reperti provenienti dal sito archeologico e una mostra permanente sull’Emigrazione.

L’ingresso al sito archeologico e al Centro di Documentazione è libero. Per l’evento al tramonto è consigliata la prenotazione inviando un messaggio Whatsapp al numero 3478645646. Per ulteriori informazioni, oltre al contatto telefonico è possibile visitare la pagina Facebook Parco Archeologico di Ocriticum e il profilo Instagram ocriticum_parcoarcheologico.