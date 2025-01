Atletica:è sulmonese il miglior atleta italiano del salto triplo

Sulmona,30 gennaio-Ancora una impresa di grande spessore da parte degli atleti della Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Atletica Serafini.

Ad Ancona, in occasione del Meeting Indoor organizzato al Palacasali , il giovane Mario Bonomo, classe 2010, ha “ piazzato” un bel 12,20 nel salto triplo e dopo aver vinto con questa misura la gara ha anche ottenuto la migliore prestazione nazionale “balzando” al vertice della graduatoria Italiana.

Veramente un grande risultato per il giovane sulmonese che con questo salto, in una specialità difficile come il triplo, ha dimostrato a tutti gli specialisti italiani che lui, per il momento è il più bravo del 2025.

Mario Bonomo è uno studente al primo anno del Liceo Scientifico “E.Fermi” , ha iniziato a fare atletica a 11 anni e nel suo percorso ha anche ottenuto precedentemente risultati apprezzabili nelle gare di ostacoli , salto in lungo, staffetta 4×100 ,4×200 e prove multiple. E’ stato già componente della squadra abruzzese che nel 2024 ha partecipato ai campionati nazionali cadetti di Caorle . Oggi con la prestazione di m. 12,20 ottenuta ,appunto, ad Ancona mette una nuova ipoteca nella formazione abruzzese che la prima domenica di marzo parteciperà al Meeting “Ai confini delle Marche”, una specie di campionato nazionale considerando la presenza di tutte le regioni Italiane.

Sempre al Palacasali di Ancona, un’altra atleta dell’Amatori Serafini, Martina Margiotta nella stessa specialità ha brillato con la misura di 9,51 ottenendo, alla sua prima uscita stagionale, la sua migliore prestazione di quest’anno. Tutti e due gli atleti menzionati sono allenati dal prof. Domenico Carrozza tecnico “specialista nazionale” del settore salti e lanci.