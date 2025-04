Il Presidente Marsilio per la ricorrenza del 6 aprile

” Portare la mostra itinerante in Europa per far conoscere a livello internazionale il percorso di rinascita del nostro territorio”

Il Presidente della Regione Marsilio ed il sen. Guido Liris

L’Aquila, 6 aprile – “Portare questa mostra in Europa è stato fondamentale per far conoscere a livello internazionale il percorso di rinascita del nostro territorio, ma è importante che oggi torni a parlare alla nostra gente, nei nostri luoghi, per condividere con tutti il risultato del lavoro fatto e la forza della nostra comunità.”

Il Presidente della Regione, Marco Marsilio è intervenuto così oggi all’Emiciclo, a L’Aquila dove, in occasione della ricorrenza del 6 aprile, anniversario del sisma del 2009, ha visitato la mostra itinerante “Earthquakes of Abruzzo (IT) from 2009 Until Today”, promossa dalla Regione Abruzzo in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USRA e USRC), che resterà aperta al pubblico fino al 13 aprile.

“Questa mostra rappresenta in modo concreto ed emozionante il passaggio da dove siamo partiti a dove siamo arrivati – ha aggiunto Marsilio – Le immagini raccontano una storia di dolore, ma anche di speranza e di ricostruzione. È un racconto visivo della rinascita del nostro territorio, che rende onore al lavoro straordinario compiuto in questi anni e all’impegno delle comunità locali, delle istituzioni e di tutte le professionalità coinvolte. Questa esposizione evidenzia un enorme bagaglio di esperienza, di competenza tecnica, di maestria, di tecniche di restauro, di tecnologie innovative antisismiche per la sicurezza degli edifici ed è un patrimonio che abbiamo voluto far conoscere al resto del mondo e mettere anche a disposizione di altri. Ad esempio, alcune regioni dell’Ucraina che hanno subito effetti analoghi a quelli di un sisma, sono appunto interessati a raccogliere le nostre esperienze. Speriamo presto in una pace duratura che consentirà all’Abruzzo di diventare un modello di ricostruzione”.

Dopo essere stata ospitata nel cuore dell’Europa – prima presso il quartier generale della Regione Abruzzo a Bruxelles, poi al Comitato Europeo delle Regioni – l’esposizione è tornata nei luoghi simbolo della ricostruzione, prima nella sede comunale dell’Aquila in occasione del giuramento del 99º corso dei Vigili del Fuoco ed ora, fino al 13 aprile, la mostra sarà visitabile presso il Consiglio Regionale, con apertura dalle ore 9 alle 20 e con orario esteso fino alle 24 di oggi 6 aprile. Successivamente sarà accolta nella sede della giunta regionale d’Abruzzo per poi essere promossa in altre sedi istituzionali.

Attraverso 15 pannelli espositivi corredati da QR Code, la mostra documenta l’evoluzione degli edifici più rappresentativi sotto il profilo storico, culturale e architettonico, dalle condizioni post-sisma allo stato attuale.

La giornata è iniziata presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, dove è stata deposta una corona ai piedi dell’opera d’arte “La Rinascita”, collocata in Piazza 6 Aprile, in memoria delle vittime del terremoto e del percorso di rinascita e ricostruzione che ha coinvolto l’intera comunità aquilana.

A seguire, il Presidente ha partecipato alla cerimonia davanti alla Casa dello Studente, luogo simbolo della tragedia che costò la vita a otto giovani studenti universitari, per rendere omaggio a tutte le 309 vittime del sisma. (