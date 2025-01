“ La cultura è l’unica difesa che abbiamo”, l’appello di Galimberti a Sulmona

Sulmona,13 gennaio–Sabato il celebre filosofo Umberto Galimberti, durante la lectio magistralis L’illusione della libertà tenuta all’interno della rassegna Oltre la Stagione che accompagna la stagione di prosa promossa da Meta Aps in partenariato con il Comune di Sulmona, afferma dal palco «La cultura è l’unica difesa che abbiamo» davanti al pubblico del Teatro Maria Caniglia che ha registrato un ulteriore e significativo tutto esaurito.

Meta APS, nell’ambito delle sue attività vocate alla promozione e alla diffusione delle molteplici forme di cultura che trovano espressione attraverso il teatro, si impegna costantemente a creare spazi di crescita personale e collettiva. Il suo operato mira a costruire ponti tra individui e società, favorendo collaborazioni tra enti e figure che valorizzano i molteplici linguaggi del teatro e della cultura.

In tale contesto si inserisce la rassegna Oltre la Stagione, concepita per offrire al pubblico spazi di riflessione e approfondimento su temi rilevanti e attuali. Nella giornata di sabato 11 gennaio, questa iniziativa ha raggiunto un momento di particolare rilievo ospitando uno dei più autorevoli pensatori contemporanei in Italia, il Prof. Umberto Galimberti. Durante l’incontro, Galimberti ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio intellettuale sul tema della libertà, evidenziando l’importanza della conoscenza, del pensiero critico e del ragionamento come strumenti fondamentali per una società consapevole e autenticamente libera. «Bisogna esercitare il pensiero fin da piccoli, mettendo in gioco le nostre idee. Ma queste idee vanno curate, osservate e criticate. Questo ci dà l’illusione di essere liberi».

Umberto Galimberti

Il mese di gennaio presenta altri interessanti e coinvolgenti appuntamenti pensati da Meta Aps per offrire un’esperienza del teatro quanto più variegata: domenica 12 gennaio alle ore 17:00 presso il Teatro Tony Del Monaco, è iniziata la Stagione di Teatro ragazzi Famiglie a Teatro realizzata in collaborazione con la Cooperativa Fantacadabra; a seguire giovedì 23 gennaio presso il Cinema Pacifico alle ore 21:00, sempre all’interno della rassegna Oltre la Stagione, sarà la volta di un appuntamento dedicato al Giorno della Memoria attraverso lo spettacolo Sciabbadaidi Foliàl Aps che racconta il dramma di essere artisti, ebrei, sull’innocenza, sulla rabbia per ciò che si è perso ma anche sulla gioia per le scelte che si compiono, sulla memoria che sopravvive solo quando viene trasmessa; a chiudere il mese tornerà la Stagione di Prosa, domenica 26 gennaio alle ore 18:00, con la straordinaria e acclamata compagnia Stivalaccio Teatro che porterà al Teatro Maria Caniglia il suo Arlecchino Muto per Spavento, un classico della Commedia dell’Arte rivisto attraverso linguaggi e mezzi interpretativi contemporanei.

Si ricorda che i biglietti per la Stagione di Prosa e degli eventi di Oltre la Stagione sono in vendita presso il Centro di Informazioni Turistiche – IAT Sulmona e online e nei punti vendita abilitati Ciaotickets. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro o del Cinema Pacifico.

ph di Rocco Spinetta