Sulmona: otto atleti della ASD Amatori Serafini ingaggiati dalla Gran Sasso Teramo

Sulmona, 3 gennaio– Otto atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini sono passati dal 1° gennaio alla Gran Sasso Teramo. Soddisfazione nel club sulmonese per il trasferimento dei propri atleti ad una delle migliori società italiane.

Il gruppo dei giovani dell’Amatori Serafini è abbastanza collaudato in quanto quasi tutti sono campioni abruzzesi e collocati al primo posto nel ranking regionale. Nella nuova società, questi ragazzi, cresciuti nell’ Amatori Serafini e allenati per diversi anni dalla prof.ssa Knoll e dai prof. Luigi e Domenico Carrozza avranno la possibilità di crescere ancora di più e realizzare risultati di maggiore prestigio.

Gli atleti che andranno a vestire la divisa bianco rossa della squadra teramana sono: Daniele e Simone Ottaviani, rispettivamente per il salto in alto e i m 400 ostacoli, Valentino Tomassetti nei m 100 e 200, Riccardo Carrozza nei 400 ostacoli, Matteo Tiriticco nel lancio del disco, peso e martello, Lorenzo Sito nel salto in lungo e alto, Ilaria Ranalli nei 100 e 200, Susanna Antonelli nel lancio del peso e disco .

La cerimonia di presentazione alla stampa teramana dei giovani sulmonesi, che appunto passeranno nelle file della Gran Sasso, ci sarà domenica mattina alle ore 12.00 in una importante conviviale nel Ristorante Cavallino Rosso di Teramo, dove riceveranno il saluto di benvenuto da parte del presidente regionale della Fidal Massimo Pompei , dal presidente della società Gran Sasso Maurizio Salvi e da tutti i dirigenti.