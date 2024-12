Consorzio stabile rilancio vestino, la continua crescita

Il bilancio del direttore tecnico Lacchetta: “Ci sono 27 aziende consorziate e altre in procinto di farlo, con cantieri in Abruzzo e fuori regione. Abbiamo le posto le basi per creare forte valore nel prossimo triennio”

Ilario Lacchetta, direttore tecnico del Consorzio stabile rilancio vestino

Pescara, 23 dicembre -Il Consorzio stabile rilancio vestino archivia con soddisfazione il 2024 e si proietta carico di entusiasmo verso il 2025.

L’anno al crepuscolo è stato caratterizzato da grandi trasformazioni dettate dagli stimoli interni ed esterni e dalla necessità di diversificare l’offerta per superare la fase del Superbonus e lanciarsi senza indugi sul mercato. Proprio per recepire gli indirizzi del mercato, il Consorzio guidato dal presidente Florio Corneli ha messo in campo azioni di notevole rilevanza strategica. In una manciata di mesi, grazie a un lavoro intenso e professionale, sono stati acquisiti la società di ingegneria Vestina global service, con la quale il Consorzio ha fatto un salto di qualità e ha avviato una proiezione regionale e nazionale; la Soa consortile; la Certificazione di qualità e il Rating di legalità nella fascia ‘due stelle due più’.

“Quanto abbiamo fatto ci dà l’opportunità di cogliere ghiotte opportunità sia nel settore privato che in quello degli appalti pubblici”, ha detto Ilario Lacchetta, direttore tecnico del Consorzio e amministratore delegato di Vestina global service, nel prologo della cena aziendale. “In quest’ultimo anno siamo andati veloci e ci tengo a ringraziare tutti voi per il supporto che ci avete garantito. Posso affermare che il Consorzio brilla di luce propria ed è pronto ad affrontare le sfide che, man mano, si troverà di fronte.

Il nostro è un bilancio positivo di cui tutti, dato che tutti ne siamo artefici, dobbiamo essere soddisfatti: 27 aziende consorziate, ma a breve saranno di più perché abbiamo diverse richieste di adesione; 430 risorse coinvolte; realizzati, nell’area Superbonus, 195 appartamenti unifamiliari e 16 condomini; nell’area industriale, invece, cito due progetti realizzati e cinque in partenza; abbiamo un fatturato di 26 milioni e 200 mila euro nel quadriennio 2020-2024.

Gli scenari davanti a noi sono interessanti, illuminati proprio dalla dimensione acquisita: il Bando Cipess della Regione Abruzzo, il Fondo progettazione del ministero degli Interni e il Pnrr. Mi preme evidenziare che la nuova vision, caratterizzata soprattutto dalla strategia di crescita e sviluppo implementata dal presidente Corneli, consentirà nel prossimo triennio di creare altro valore, con un’impennata del fatturato che supererà di 50 milioni di euro. Questo anche perché il Consorzio ha superato di slancio i confini della pur interessante area vestina e ha cantieri in regione e fuori regione, con impegni in vari comparti: dalla ricostruzione post sismica allo sviluppo commerciale, in virtù di partnership con importanti catene, per finire allo sviluppo immobiliare con iniziative di evidente rilievo”.

Il presidente Florio Corneli ha posto l’accento sullo spirito di collaborazione e di intraprendenza creatosi tra i consorziati, che ha permesso di risolvere tanti problemi e di mettere in piedi “un’organizzazione forte di imprenditori gagliardi e professionisti di spessore, la cui spinta ci consente un’offerta a 360 grandi. Abbiamo partnership con player importanti anche nei settori complementari all’edilizia tradizionale, e mi riferisco a logistica, edilizia industriale, commerciale, sviluppo, ricerca e innovazione”.

Il tutto a conferma della crescita esponenziale del Consorzio stabile rilancio vestino, rimarcata anche da Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha parlato di una “realtà in continuo sviluppo e crescita, capace di gettare un ponte verso il futuro” e, in senso generale, in più occasioni, ha evidenziato come l’Abruzzo, malgrado i luoghi comuni, sia una regione fortemente industrializzata e con una spiccata propensione all’export.

Le aziende del Consorzio stabile rilancio vestino

AGM IMPIANTI DI ANTONACCI MARIO

ARCOBALENO SRL

DELLA VOLPE FRANCO

DI IORIO MARIO

DI ZACOMO RINNOVA SRL

DMS SRL

EDIL 4.2 SAS

FALEGNAMERIA RUSCITTI SNC

FUSARO ANDREA

GELSUMINO COSTRUZIONI SNC

LIFE PROJECT LEGNO SRL

MALACHI SRL

NEW EDIL SNC

PAVONE INFRASTRUTTURE SRL

PRP SNC

SCEP SRL

SG EDILIZIA SAS

SISMEX SRL

SOGEPA SRL

TECNO DEGA SRL

TEI SRL

TERMOIDRAULICA SNC

TOP IMPIANTI SNC

TRAINING CONSULTING COOPERATIVA SOCIALE

TRASPORTI ITALIA SRL

VECCHIOTTI COSTRUZIONI SRL