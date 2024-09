Sulmona: sostenibilità ambientale, il Comune si muove.Il plauso di D’Aloisio (M5S)

Sulmona,20 settembre– Con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, la Giunta Comunale di Sulmona, con l’approvazione della delibera o “Studio di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ha di fatto avviato la fase finale per realizzarne una in città. Così in una nota Angelo D’Aloisio capogruppo del M5S in Consiglio comunale

La CER rappresenta un’opportunità unica per cittadini, imprese e enti locali di produrre e consumare energia pulita proveniente da fonti rinnovabili, come il sole e il vento, direttamente sul territorio. Grazie alla condivisione degli impianti e dei consumi, sarà possibile abbattere i costi energetici e ridurre l’impatto ambientale.

“Saluto con entusiasmo questa delibera di Giunta- spiega– che pone Sulmona all’avanguardia nella transizione energetica. La Comunità Energetica Rinnovabile, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, seguita in prima fase dall’ex assessore Attilio D’Andrea e in questa fase finale dall’Assessore Sergio Berardi è un passo fondamentale per costruire un futuro più sostenibile per la nostra comunità, promuovendo l’autosufficienza energetica e incentivando la partecipazione attiva dei cittadini.”

Si comunica che sono già previsti in tempi brevi ulteriori incontri con i cittadini e le aziende che hanno già aderito alla prima fase della Comunità Energetica Rinnovabile e si sta pensando ad una riapertura della adesioni.

Con la realizzazione di questo progetto, Sulmona si conferma una città attenta alle tematiche ambientali e pronta a cogliere le sfide del presente guardando ad un futuro sostenibile.