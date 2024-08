  Bugnara: quando la cultura infiamma, appassiona,  fa espodere entusiasmi e stimola riflessioni

La dimostrazione ieri sera a Bugnara in occasione della nuova proposta della kermesse letteraria “ Libri sotto le stelle” che ha visto protagonista Omar Pedrini con il libro “ Cane sciolto”

Bugnara,10 agosto– Un grande successo per il terzo appuntamento della kermesse letteraria “Libri sotto le Stelle”, evento promosso e organizzato dal Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti.

Protagonista della serata è stato Omar Pedrini con la sua ultima tappa del tour in Centro Italia con “Il Cane Sciolto Reading Tour”. Insieme all’ex leader dei Timoria, ora cantante solista, poeta, showman, conduttore TV, attore e docente di Master Universitario, Bugnara ha accolto con grande entusiasmo anche il cantante Davide Apollo e lo scrittore Federico Scarioni. Quest’ultimo, co-autore del libro e autore della nuova prefazione datata 2023.

Una prefazione che va a sommarsi a quella della prima edizione, del 2017, che porta la firma di Manuel Agnelli.

L’artista bresciano, oltre a cantare i brani che hanno fatto sognare con felice malinconia una generazione intera accorsa ad ascoltarli, ha spiegato al pubblico la natura di ciascun testo. Si è trattato di un viaggio all’interno della vita di Pedrini accompagnato da musica, racconti, lettura di stralci della biografia e molto divertimento.

“Abbiamo il piacere e l’onore di avere con noi Omar Pedrini con la sua biografia – ha esordito Matteo Servilio, presidente del Centro Studi – Un artista che ha risonanza nazionale e anche oltre l’Italia, accompagnerà la presentazione del suo libro con le canzoni che hanno caratterizzato un’intera generazione. Questa sera ci sarà anche Federico Scarioni, con il quale ho intrattenuto i primi rapporti per permettere la riuscita di questa serata”.

Ad aprire l’evento, un intrattenimento musicale a cura degli artisti sulmonesi Simone Ardini e Giancarlo Pizzi, i quali con stima ed educata sensibilità hanno dedicato la prima canzone all’indimenticato avvocato Nino Ruscitti, professionista ed essere umano dall’anima elegante e profonda, strappato alla vita e all’affetto di cari e amici troppo presto. A Nino Ruscitti è dedicato il Centro Studi e Ricerche di Bugnara, nonché la Biblioteca sita al centro del paese.

“Preferirei lasciar parlare le splendide pagine scritte da Federico Scarioni che è qui con noi – Ha affermato Omar Pedrini salutando i presenti e ringraziandoli per l’accoglienza manifestata – dimostrerò che ogni pagina della mia vita corrisponde ad una canzone. Credo che le biografie siano sempre un po’ indulgenti nei confronti degli artisti e per questo ho chiesto a Federico di scrivere a Federico anche il peggio di me, non solo le cose belle. Forse non ci siamo mai chiesti il motivo di questo successo editoriale perché è stato inaspettato, non credevamo di fare il record di vendite della casa editrice Chinaski e ritrovarsi dopo 5 anni con una nuova edizione è stata una grande sorpresa”.

