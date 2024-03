Sulmona e la  bella lezione di Mario Setta

Sulmona, 26 marzo– Ieri sera, nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, la commemorazione di Mario Setta a due anni esatti dalla scomparsa. Dopo il saluto del Presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo, le testimonianze di Maria Rosaria La Morgia, Carlo Fonzi, Nicola De Grandis, Bruno Di Bartolo, Goffredo Palmerini e Franca Del Monaco. Presentato anche il volume “Mario Setta, testimonianze di Libertà” (Edizioni Etabeta), raccolta di scritti di Mario Setta (2015-2022) usciti sulla stampa in Italia e all’estero. Il sindaco Gianfranco Di Piero e Giovanni Ruscitti, che non hanno potuto partecipare, hanno inviato il loro saluto. Una magnifica serata in ricordo dello storico e intellettuale Mario Setta, che ha lasciato un solco profondo con il suo pensiero e la sua opera.

“ Quando Mario è morto, esattamente due anni fa, mi venne in mente- ha spiegato Goffredo Parlmerini scrittore e giornalista autore del volume presentato proprio ieri a Sulmona a Palazzo San Francesco- mi vennne in mente di costruire un tributo nei suoi confronti perché avevamo un’amicizia fraterna,antica, pronfonda. Da qui allora l’dea del libro che è una raccolta di tanti suoi scritti testimonianze riflessioni che ne hanno fatto per tanti a Sulmona in Abruzzo e forse anche oltre un riferimento luminoso,utile,indimenticabile”

Anche Maria Rosaria La Morgia, giornalista, volto noto della televisione ,ha voluto tracciare nell’occasione un ricordo di Mario Setta e soprattutto rappresentare “ la testimonianza di una persona amica, avendolo conosciuto trenta anni fa quando lui stava portando avanti la ricerca sul Sentiero della libertà e apprezzato molto nel tempo. Un uomo- ha spiegato- che amava profondamente i valori della libertà,il rispetto dell’uomo e delle donne, sulla riscoperta su cio’ che c’è di umano. Era un grande intellettuale attento di cui oggi avvertiamo la sua mancanza”

Lucilla Di Vito