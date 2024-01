Il libro “ Sorelle rom” nelle mani del Presidente Mattarella

Sulmona, 28 gennaio– Lo scorso 26 gennaio Giulia Di Rocco “romnì italiana abruzzes”e è stasta invtata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Matarella come rappresentante Donna rom per la Commemorazione del Giorno della Memoria . In quelll’ocassione la Di Rocco nel stringere la mano al Presidente ha donato il suo libro “Romnì – pina Sorele -Rom” libro che parla delle donne rom italiane della loro battaglia contro le discriminazione e la parità di genere . la presenza della Di Rocco proprio in codesti istituzionali e non solo è molto importante per il Femminismo ed emancipazione delle donne rom in italia . il libro è stato donato anche al Ministro della Cultura e del Merito Giuseppe Valditara che ha molto gradito il libro ringraziandola per le informazioni sulle condizioni delle donne rom italiane illustrato dalla Di Rocco.

Il Libro” Romanì -Pina Sorelle -Rom” è il primo libro in assoluto che parla delle donne rom direttamente dalla donne rom itaiane , è quasi un libro inchiesta che illustra la situazione delle donne rom in Italia. scritto da Giulia Di Rocco con Alessandra Montesanto giornalista e scrittrice dell’associazione dei diritti umani di Milano pubblicato dalla Multimage proprio la casa editrice dei diritti umani di Milano con il patrocinio della Fondazione FIDAPA.

Giulia Di Rocco romnì Italiana abruzzese è membro del Forum RSC istituito dall’UNAR Ufficio Anti Discriminazione Razziale presso il Ministero delle ari Oportnità, membro dell’IRU International Roma Union che rappresenta i rom presso il Consiglòio D’Europa e allONU.