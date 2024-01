editoria: “ Virgilia- protagonista del Novecento” l’ultima fatica di Massimo Carugno

il libro sarà presentato sabato prossimo ( ore 17) presso il Cinema Pacifico-

Sulmona, 25 gennaio-Il prossimo 27 gennaio si terrà la presentazione del libro “Virgilia – protagonista del Novecento” di Massimo Carugno. L’incontro si terrà alle ore 17:00 presso il Cinema Pacifico di Sulmona. Interverranno Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona, Elisa Pizzoferrato, giornalista, Riccardo Condò, editore, e Massimo Carugno, autore del libro.



Insegnante, anarchica, intellettuale, scrittrice, giornalista e leader politica: Virgilia D’Andrea, nella sua breve esistenza, ha vissute tante vite. Il personaggio pubblico ha protetto la Virgilia privata, la protagonista di questo romanzo, che prende spunto dalle vicende biografiche della poetessa di origini abruzzesi e immagina di ricostruirne la vita.

Rimasta orfana di entrambi i genitori in tenerissima età, Virgilia D’Andrea crescerà in un istituto religioso dove fortificherà il suo spirito libertario e refrattario a ogni prevaricazione. Successivamente, nell’Italia che inesorabilmente e cupamente si inabissava nella tragedia del fascismo, entrerà in clandestinità e vivrà da protagonista gli anni più difficili del secolo breve, spostandosi di continuo in Europa per portare avanti la sua attività politica, per approdare finalmente negli Stati Uniti.





Massimo Carugno, nato a San Marino nel 1956, vive a Sulmona (Aq) dove esercita la professione di avvocato. Da bambino, al seguito della famiglia e del padre ingegnere, ha vissuto per diversi anni in Africa, spostando la sua residenza dal Senegal al Congo, dal Ruanda al Burundi, ed è stato diretto testimone anche di eventi drammatici come la rivolta del Kivu del 1967. Impegnato anche in politica, appassionato conoscitore del mondo musicale, ha già pubblicato i romanzi “La foglia d’autunno” (2020) e “L’ombra dell’ultimo manto” (2022).





Link diretto alla scheda del libro: https://www.riccardocondoeditore.it/virgilia.html