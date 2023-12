Pescina: chiusa con successo la XXVI edizione del Premio Internazionale “Ignazio Silone”

Pescina,19 dicembre- Si è chiusa con successo a Pescina la XXVI Ed. del “Premio Internazionale Ignazio Silone”, con la prima giornata dedicata ai 90 anni dalla uscita del capolavoro di Fontamara e la seconda con le premiazioni del concorso della Regione Abruzzo e la consegna da parte delle autorità delle pergamene agli studenti premiati, nel nome dello scrittore abruzzese, tradotto in tutto il mondo. Un grande sforzo culturale ed organizzativo, ha sottolineato Mirko Zauri, il Sindaco della Città e Presidente del “Centro Studi IS”, con il sentito ricordo dei 90 anni di Fontamara, dapprima con una

mattinata di studi, con i contributi di eminenti esperti, come i giornalisti Gianni Maritati del Tg1, Francesco De Core, Direttore de “Il Mattino” e Andrea Ermano, Direttore de “L’Avvenire dei Lavoratori”, da Zurigo, in Svizzera, diretto dallo stesso Silone fino al 1944.Moderati da Sergio Venditti, della rivista “Tempo Presente”, fondata da I.Silone e N.Chiaromonte, nel dopoguerra. Poi il confronto, vivo e palpitante con Clarissa Montilla e Alessio Guerrini, gli autori del bel documentario di Rai 5: “La Voce del Cafone”, commentato con gli studenti delle scuole superiori di Avezzano, dopo l’introduzione di Liliana Biondi, eminente studiosa e membro del “Centro Studi IS“.

Nel pomeriggio la presentazione del libro: “Un Lago da Favola”, ideato da Flavia De Sanctis, con le autrici Giovanna Chiarilli e Cesira Sinibaldi, con l’introduzione dell’attore Lino Guanciale, letta, con altri brani dagli studenti marsicani dell’Istituto Comprensivo “Fortamara” e dell’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Avezzano. La Giornata si è chiusa con il suggestivo spettacolo teatrale: “Un Momento nel Tempo“, con l’attore Sergio Meogrossi. La mattinata si era aperta sempre con l’omaggio dello spettacolo “Fontamara“, a cura di Officine Solidali

Teatro e Indaco Teatro Giovani, con i saluti istituzionali di Roberta Cococcia, Assessore alle politiche scolastiche, di Settimio Santilli, Presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, seguito da Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila e da Massimo Verrecchia, Consigliere Regionale, che ha annunciato che Pescina sarà Capitale della Cultura d’Abruzzo 2025. La Fondazione Carispaq è stata rappresentata da Pierluigi Panunzi, che ha ribadito la vicinanza ed il sostegno a tutti gli eventi siloniani.

La seconda giornata – ha concluso il Presidente Zauri – ha visto la presentazione in piazza Duomo della Cornice che disegna la partenza del “Sentiero Silone“, con la presenza di Francesco Sulpizio del Cai Abruzzo, accanto a quello di Pescina. La vera e propria premiazione, moderata da Luca Di Nicola, giornalista, è stata aperta dai saluti istituzionali del Sindaco M. Zauri e di Antonio Odorisio, Assessore alla Cultura, con quelli di Gianluca Alfonsi, Delegato della Provincia dell’Aquila, seguito dai Consiglieri Regionali Simone Angelosante, che ha portato il saluto del Presidente Lorenzo Sospiri, e quelli di Americo Di BenedettoAltre testimonianze sono arrivate da Nazario Pagano, Presidente della Prima Commissione della Camera dei Deputati e di Elisabetta De Blasis, con un video dall’Europarlamento. Il giornalista Luca Di Nicola ha così annunciato formalmente i vincitori del Concorso, – IV classificata: Marta Rosati della classe 4A dell’I.I.S. “Torlonia – Bellisario” di Avezzano. Con lettura menzione;

– III classificato: Nicolas Martellone della classe 5B del Liceo Scientifico Statale “M. Vitruvio Pollione” di Avezzano. Con lettura menzione

(S.V.)