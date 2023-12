Sulmona: sabato( ore 17) presso lo Spazio Maw inaugurazione della mostra di Lea Contestabile

Sulmona,4 dicembre-Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 17 il Laboratorio d’arte MAW presenta nel suo spazio espositivo la nuova mostra personale di Lea Contestabile dal titolo Sognando di uccidere la morte. L’esposizione, accompagnata da un quaderno-catalogo con testi critici di Silvia Bordini e Marianna D’Ovidio, riunisce una preziosa selezione di opere particolarmente rappresentative della ricerca dell’artista fino ai suoi ultimi e inediti lavori tra i quali l’installazione che dà il titolo alla mostra, un’opera-arazzo di grande formato composta secondo un particolarissimo utilizzo del medium tessile, elemento privilegiato da Contestabile nella sua pratica artistica come veicolo del significato dell’opera stessa.

E’ un discorso sul tempo e sulla vita, sulla perdita e sull’assenza quello di Lea Contestabile (Ortucchio, 1949), artista prolifica e outsider nell’approccio al lavoro della creazione, che indaga ed afferma il valore della memoria percorrendo con lucida urgenza la rimembranza di un tempo passato – il passato della propria infanzia e quello dei suoi luoghi – sentito come arca di mondi vitali cui riconnettersi e che il suo gesto richiama ed accoglie e dispone dinanzi al presente, innescando la forza di una straordinaria suggestione.

Così, inattesi ritrovamenti, le cose e gli oggetti che teneramente accompagnarono vite, entrano in tessiture di fili e di pensieri, in morbide costruzioni di frammenti e di desideri germogliando nuova essenza; ombre di vissuti e familiari figure, cari oggetti votivi e inediti amuleti scivolano nella composizione irradiandovi nuovo potere.

“Governando con nuovo senso e profonda poesia un’antica sapienza delle mani, in un gioco di forme e di simboli che intreccia sopravvivenze e nuovi segni, aspirazioni dell’essere e piani temporali, Contestabile sperimenta il ricordo come incrocio di risonanze, processo trasformativo dove ‘l’impronta’ trasmigra nello stato di una trascendenza che cancella il tempo e ogni tempo ri-connette, in un artificio prodigioso che dispiega, e forse avvera, il sogno più ardito” (dal testo di presentazione).

Il MAW ( Via Morrone,71) è uno spazio indipendente creato nel 2014 da un gruppo di artisti e di operatori culturali con l’obiettivo di promuovere e divulgare i linguaggi dell’arte contemporanea e di sostenere la produzione creativa. Il nome rende omaggio al duplice obiettivo della galleria che vuole esplorare gli aspetti sia teorici che pratici legati alle espressioni artistiche della contemporaneità. MAW esercita un’attività espositiva con mostre, rassegne, concorsi, miranti anche a promuovere i talenti del territorio in cui opera.Dal 2018 lo spazio è inserito nella rete “Luoghi del contemporaneo” creata dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.