editoria: sarà presentato il prossimo 6 dicembre  il volume “ L’ultimo Giubileo della storia” di Angelo De Nicola

L’Aquila, 1 dicembre- A conclusione di un anno straordinario caratterizzato da quasi 40 presentazioni del libro “Il perdono nutre il mondo” di Angelo De Nicola, che ha diffuso ampiamente il messaggio di Celestino V, siamo entusiasti di invitarti alla presentazione del suo ultimo lavoro, “Il primo Giubileo della Storia”, pubblicato da One Group Edizioni, il prossimo 6 dicembre alle ore 17:30 presso il Monastero di San Basilio, nell’ambito della manifestazione “Natale al Monastero”.

Quest’opera offre un’analisi incisiva e sintetica della figura di Celestino V e del suo lascito.

L’evento vedrà la partecipazione di:

Rappresentanti del Comune dell’Aquila

Dario Nanni , Consigliere comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione Giubileo

Don Martino Gajda, Membro del Comitato Perdonanza

Francesca Pompa, Presidente One Group

LETTURE: Sabrina Giangrande

MODERA: Fabrizio Caporale, Giornalista

L’autore ha creato una guida per una comprensione immediata e profonda del significato della Perdonanza e di come Celestino V l’abbia concepita proprio all’Aquila, trasformandola in un segno distintivo e patrimonio identitario della città.

Il libro si pone l’obiettivo di rispondere a importanti domande, tra cui:

Cos’è la Perdonanza e quale ruolo svolge nella storia?Perché è considerato il primo giubileo della storia?Perché rappresenta una festa secolare di rilevanza?Perché Celestino V è considerato un eroe anziché un vigliacco?Qual è la rilevanza attuale del tema del perdono?

Sarà,infine, anche una bella occasione per scoprire la ricchezza simobolica della nostra Perdonanza e dell’eccezionale eredità di Celestino V.