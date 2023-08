Domani nuova seduta del Consiglio regionale

Sulmona, 7 agosto – Torna a riunirsi domani pomeriggio con inizio alle ore 15.00 il Consiglio regionale abruzzese che proseguirà l’ordine del giorno della sessione del 3 agosto scorso. Sarà discussa l’interpellanza del consigliere Francesco Taglieri su “Mancata applicazione della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 ‘Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali’”.

Subito dopo l’Assemblea inizierà l’esame del progetto di legge “Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere” e del progetto di legge “Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti sul territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna”. E’ prevista inoltre la presa d’atto del provvedimento amministrativo sulla relazione dell’attività del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per l’anno 2022. Inoltre, saranno discusse e votate le risoluzioni in tema di “aggiornamento criteri e modalità per la concessione dei contributi alla legge vigente per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” e quella in tema di politiche europee dedicata alla “Tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “made in Italy”: buone prassi e nuove proposte”. Infine sarà esaminata la proposta di modifica al regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici.

Quella di domani dovrebbe essere l’ultima seduta prima della pausa estiva.