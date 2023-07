Delegazione polacca è arrivata a Corfinio

Proviene dalla città di Gniezno per intensificare e migliorare i rapporti di cooperazione e collaborazione

Corfinio,8 luglio— “La delegazione polacca proveniente dalla Città di Gniezno, composta dal Sindaco Tamasz Budasz e da altri tre componenti: Joanna Kozlowska, Dariusz Pilak e Daria Melinger, è ospite a Corfinio a cura del Comitato per il gemellaggio di tre prime capitali: Corfinio per l’Italia, Pliska per la Bulgaria e Gniezno per la Polonia.

La delegazione bulgara è stata in visita a Corfinio nel settembre 2022 mentre la delegazione polacca è giunta nella Conca Peligna il 6 luglio scorso; ieri mattina dopo la sottoscrizione del preliminare di Cooperazione, presso la sede comunale di Corfinio, gli ospiti hanno visitato il Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”, alla presenza del Sindaco Romeo Contestabile, del Presidente del Comitato di Gemellaggio Luciana Di Mario, della Presidente della Pro Loco Angelica Luccitti e di altri componenti del Consiglio Comunale di Corfinio e dello stesso Comitato. Per l’occasione all’uscita dal Museo si sono esibiti quattro guerrieri italici muniti di scudi e lance, sotto l’attento sguardo di donne e bambine vestite con abiti d’epoca e sotto lo sguardo compiaciuto di un nutrito gruppo di turisti che si accingevano ad entrare al Museo.

Subito dopo, la visita presso l’imponente Cattedrale di San Pelino, la cui storia e stata magistralmente illustrata dal Parroco Don Vincenzo Paura. Nel pomeriggio il primo cittadino di Gniezno e i suoi collaboratori hanno visitato l’Eremo di San Venanzio a Raiano, l’Eremo di Celestino V e il Tempio di Ercole Curino a Sulmona.

Nella giornata di oggi è previsto un incontro istituzionale presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio Regionale. A seguire una visita presso il Santuario di San Pietro della Jenca a Camarda, un tempo meta preferita di Papa Giovanni II. Alle 21:30 potranno apprezzare, insieme ai cittadini di Corfinio, la musica del violino del Maestro Antonio Gentile che si esibirà nel cuore del Borgo medioevale di Corfinio”.