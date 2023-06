Ari: oggi attribuzione cittadinanza onoraria al prof. Dante Marianacci

Sulmona, 10 giugno-Nella seduta di oggi 10 giugno 2023 alle ore 18.00 il Consiglio comunale di Ari attribuirà la Cittadinanza onoraria con pubblico encomio al Prof. Dante Marianacci (all’anagrafe Arnaldo Dante Marianacci), con la seguente motivazione: «poeta, narratore, saggista e ambasciatore di cultura nel mondo, non ha mai dimenticato le proprie origini, conservando saldo il legame con il paese di Ari, portando alto il nome del nostro Comune in ogni occasione, dando lustro e onore all’Italia intera ma in particolare alla Comunità arese con la quale ha conservato sempre un rapporto autentico di affetto e di profonda reciproca amicizia».

Nell’occasione sarà presentato anche il suo ultimo libro dal titolo “Conversazioni sul cinema” con la presenza del regista Dino Viani. Saranno ospiti Chiara Tarquini (Soprano) ed Eugenio Caronna (Chitarra).