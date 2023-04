Tutto pronto per la XIV edizione del Premio Pratola

Appuntamento in programma per fine maggio-

Pratola-Un lotto di premiati di livello assoluto, nazionali e internazionali, con al centro i temi della pace,della solidarietà,del giornalismo,dell’impegno civile, dell’economia, della musica e dello sport. È quanto sta preparando l’Associazione Culturale’ Futile Utile’ di Ennoi e Pierpaolo Bellucci C che, oramai da dodici anni, organizza una delle manifestazioni più importanti e significative dell’intero Abruzzo e oltre.Stiamo parlando del Premio Nazionale Pratola arrivato alla sua XIV Edizione.

Dopo le prestigiose e autorevoli presenze avute,nei vari campi nelle passate edizioni (Zavoli, Letta,De Bortoli, Beha, Guastella, Figorilli Fontana,Sorgi,Mentana,Stella,Padellaro,Ovadia,Guanciale, Gravina, Siravo, Haidar,Sacchi, Di Biagio, Cirilli, Spinelli,Cavuti,Pasotti, Palmerini,De Angelis solo per ricordarne alcuni) questo nuovo appuntamento,previsto per il mese di Maggio prossimo, si annuncia quanto mai intrigante e di sicuro interesse per il valore dei ” personaggi” che saranno insigniti dell’ambito riconoscimento.

Per quanto attiene la sezione Giornalismo Televisivo e di carta stampata, ad essere premiati saranno: Aldo Cazzullo ( giornalista e scrittore) Francesco Giorgino ( Giornalista Rai e Docente universitario), Stefania Battistini ( inviato Tg1 Rai), Maria Antonietta Spadorcia( Vice Direttore Tg2 Rai).

Per lo sport, la campionessa di atletica Gaia Sabbatini , Il campione olimpico di Bob a 2 Antonio Tartaglia,mentre per il tennis il Premio andra’ a Lorenzo Musetti .

La sezione dedicata all’ impegno civile avrà come protagonista il Gen.le di Corpo D’Armata con Incarichi Speciali Francesco Paolo Figliuolo . Per l’economia e il lavoro il riconoscimento sara’ per la dirigente Consob Serenella Pizzoferrato.

Per la Musica ,con un tocco di internazionalita’, ad essere premiato sara’ lo spagnolo Paco Suarez ( Compositore e Direttore d’Orchestra).Una sottolineatura a parte merita la sezione Pace e Solidarietà con l’attribuzione del riconoscimento all’Asocciazione MamaSofia ed alla sua instancabile Presidente Zakia Seddiki vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio,barbaramente ucciso due anni fa in Congo mentre era in missione per conto dello Stato italiano. E Mons.Michele Fusco Vescovo di Sulmona-Valva per il suo modo di stare in mezzo alla gente ,dalla parte degli ultimi, degli esclusi e dei più bisognosi. Non mancheranno alcune ” performance” musicali con il Soprano Chiara Tarquini e la Little Swing BandI.

( nella foto il Gen.le di Corpo D’Armata con Incarichi Speciali Francesco Paolo Figliuolo) .