Sulmona, domenica 26 marzo al Teatro Caniglia ( ore 18,00)concerto di Simona Molinari 

Con il concerto di Simona Molinari che presenta le musiche del suo album “Petali” (Targa Tenco 2022 come migliore interprete), si conclude domenica 26 marzo la 70a stagione della Camerata Musicale al Teatro “M.Caniglia”di Sulmona. Fuori programma e, grazie alle adesioni al 5 X mille con ingresso libero, il Direttore Artistico Gaetano Di Bacco annuncia il “Concerto per la Settimana Santa” previsto il 1 aprile alle 18.00 nella Chiesta della SS.Annunziata. Musiche di Vivaldi con il Coro della Virgola e l’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” diretta dal M° Pasquale Veleno.

Sulmona, 23 marzo– La Camerata Musicale Sulmonese, diretta dal M° Gaetano Di Bacco, conclude la stagione del suo 70° anniversario con Il concerto di domenica 26 marzo, alle ore 18.00: sul palco del Teatro “M.Caniglia” di Sulmona Simona Molinari, raffinata e originale interprete della canzone italiana degli ultimi anni, napoletana di nascita, aquilana di adozione.

La cantautrice pop-jazz, con il suo gruppo composto da Claudio Filippini al pianoforte, Egidio Marchitelli alla chitarra, Fabio Colella alla batteria e Nicola Di Camillo al basso, propone un programma tratto dal suo disco dal titolo “Petali” che le è valso la “Targa Tenco 2022” nella categoria interpreti. I brani di questo album della giovane musicista ricco di emozione, come recita il titolo, vengono proposti a Sulmona, in conclusione di stagione, per il concerto numero 1464 della lunga storia della CMS.

“Questi petali – dice la cantante- non sono altro che una serie dì fotografie di questo tempo che viviamo, in cui non manca quel pizzico dì frustrazione e impotenza, quella sensazione dì non essere padroni e artefici dì niente, se non del metro quadro che ci circonda. Ma in fondo la vita nasce proprio in quel metro quadro, ossia lo spazio che ci permette dì stendere un braccio o dì costruire mura per proteggerci. Questo mio disco vuole essere quel braccio steso. Mi piacerebbe che in ogni canzone possiate trovare un abbraccio, o una mano pronta a prendere la vostra, per fare insieme un tratto di strada.”

La giovane cantautrice, molto apprezzata soprattutto da un pubblico raffinato, ha duettato con numerosi artisti come Andrea Bocelli, Al Jarreau, Ornella Vanoni, si è esibita in prestigiosi teatri,Italiani e stranieri (Bluenote di New York, teatro Estrada di Mosca) ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo, per due volte in gara e poi come ospite. Era a fianco di Massimo Ranieri in “Sogno o son desto”, ospite fissa a“La repubblica delle donne” di Piero Chiambretti. Ha esordito come attrice protagonista nel film “C’è tempo” di Walter Veltroni.

In crescita il bilancio dei risultati per il 70° anniversario della CMS: circa 11 mila spettatori con una media di stagione di 500 spettatori a serata con punte massime nei due appuntamenti con la lirica (Trovatore e Rigoletto), ma hanno toccato le 650 presenze anche il Concerto di Natale (Gospel Choir) e di Capodanno (Kharkiv Orchestra) insieme alla recente serata dedicata a Ennio Morricone e a quella di Alessandro Quarta 5ET. Nel bilancio della stagione vanno considerati i 480 artisti che si sono esibiti sul prestigioso palcoscenico dando vita a serate di grandi emozioni.

Grazie alle adesioni alla sottoscrizione del “5 X mille” in favore della CMS Onlus, il Direttore Artistico Gaetano Di Bacco annuncia un appuntamento a ingresso libero che coronerà l’attività di quest’anno con lo speciale CONCERTO PER LA SETTIMANA SANTA affidato al Coro della Virgola e all’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” diretta dal M° Pasquale Veleno. Eseguiranno musiche di Antonio Vivaldi, sabato 1 aprile ore 18.00 Chiesta della SS. Annunziata.