Pasqua: sabato a Sulmona “Stabat Mater” di Luigi Boccherini

Sulmona, 20 marzo– Annunciare la Pasqua e lanciare un piccolo ma importante messaggio di pace e solidarietà. Questo l’intento del concerto voluto dal Vescovo, Monsignor Michele Fusco e organizzato dalla Diocesi di Sulmona-Valva, con il sostegno e la collaborazione del Lions Internationa Club della citta’ ovidiana e Dell’Associazione culturale Futile Utile.

Si tratta dello ” STABAT MATER” di Luigi Boccherini che verrà eseguito nella sua versione originale, quella del 1781 per soprano. Suddivisa in undici sezioni, la sequenza dell’opera è su testo latino, attribuito a Jacopone da Todi, o più probabilmente a Innocenzo XIII, e descrive l’angoscia e la sofferenza della Madonna ai piedi della Croce. Un inno popolare che solitamente accompagna la Via Crucis ed è spunto e motivo profondo per avviare le meditazioni della Settimana Santa.

Splendido “teatro” dell’evento sarà la centralissima e bellissima chiesa della SS. Annunziata a Sulmona, Sabato 25 marzo dalle ore 18,30

Protagonisti della intensa, impegnativa “performance” musicale saranno la limpida voce del Soprano Chiara TarquiniARQUINI, il primo violino Giulia De Marco, il secondo violino, Viola D’AMBROSIO, la viola di Violeta Stancu, il violoncello di Federico ORLANDO e il contrabbasso di Bruno GRAZIOSI.

Un “ensemble” di riconosciuta bravura che riesce ad esprimere e creare atmosfere intense e di alta musicalita’. Tutto preceduto dell’atteso intervento del VESCOVO Mons. Michele FUSCO che, a inizio febbraio scorso, ha celebrato il quinto anno del Suo arrivo a Sulmona. Una missione pastorale la Sua, fin qui interpretata con dedizione, impegno e passione, che lo ha portato a realizzare diverse iniziative tra la gente della Diocesi, tra chi soffre e la dove c’è bisogno di aiuto concreto, di una parola di conforto e di speranza.

Ora, proprio nella immediatezza della celebrazione dei Riti della Santa Pasqua, i più attesi e sentiti dai Sulmonesi e dagli abitanti del centro Abruzzo, arriva questo “Stabat Mater” che vuole invitare a riflettere sui tanti problemi che affliggono l’umanita’. A cominciare dalla guerra, dalla poverta’ e dai drammi causati dall’immigrazione, e inviare un semplice ma significativo messaggio di Pace, Amore, Amicizia e Solidarietà. ( E.B.)