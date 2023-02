Raffaele Giannantonio coordinatore scientifico onorario del Museo Ovidio

Sulmona,22 febbraio– Nell’ambito della riorganizzazione e dell’implementazione del sistema museale civico, che prevede il concorso pubblico per la mansione di direttore museale e l’apertura di un bando per la gestione degli spazi dei Musei cittadini, e soprattutto in vista della prossima inaugurazione del Museo Ovidio, la Giunta comunale ha nominato il professore Raffaele Giannantonio quale coordinatore scientifico onorario dell’innovativo contenitore espositivo dedicato al Poeta sulmonese. Il professor Giannantonio svolgerà la sua attività in regime di volontariato, raccordandosi costantemente con l’Amministrazione Comunale, in relazione alla programmazione culturale del Museo Ovidio da condurre a supporto dell’Assessorato alla Cultura e degli Uffici comunali preposti. Auguriamo buon lavoro al prof. Giannantonio e buona vita al Museo Ovidio.