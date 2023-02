Cultura:arriva “ Il messaggero di Dio” 

la nuova rubrica quindicinale del nostro giornale

Sulmona, 19 febbraio Il messaaggero di Dio è il titolo della nuova rubrica del nostro giornale che prenderà il via mercoledì prossimo 22 febbraio ed avrà cadenza quindicinale

Sarà curato da Cesira Donatelli e Andrea Salvatore. L’obiettivo è quello di puntare a raccontare e dare al tutto l’aspetto della favola, ambientarla in luoghi differenti dell’Abruzzo, esaltando sicuramente il patrimonio naturalistico e monumentale della regione. Insomma un piccolo sforzo per contribuire ad arricchire in modo semplice e gradevole l’immagine della nostra terra

L’appuntamento è quindi per mercoledì prossimo con la prima Parabola dal titolo “ Il miracolo di Amarena”