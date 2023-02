Al Maria Caniglia concerto del violinista Alessandro Quarta

Sulmona,6 febbraio– Pubblico delle grandi occasioni al teatro Maria Caniglia di Sulmona, per il concerto del violinista Alessandro Quarta, il quale è tornato ancora una volta in città con la sua formazione musicale. Il concerto è stato appuntamento musicale della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. La formazione musicale è costituita da Alessandro Quarta al violino, Giuseppe Magagnino al pianoforte, Franco Chirivi alla chitarra, Michele Colaci al contrabbasso, Cristian Martina alla batteria. Il concerto ha visto l’esecuzione di celebri, immortali musiche da film. Tutti gli arrangiamenti dei brani sono curati da Alessandro Quarta balzato all’attenzione del grande pubblico televisivo grazie al suo intervento al Festival di Sanremo 2019.

Nato come violinista classico Quarta a lungo si è mosso ai confini tra musica classica e altre forme di espressione musicale. Una personalità vulcanica e una grande creatività lo indirizzano ad una grande varietà di progetti e ora il suo repertorio varia dalla tradizione classica alle sperimentazioni nelblues, nel soul e nel pop.

Ha suonato conRoberto Bolle, con “Il Volo” e ha collaborato con stelle della musica internazionale come Lenny Kravitz, CarlosSantana, Celine Dion, Robin Williams, Joe Cocker, Liza Minnelli, Dee Dee Bridgewater, Toquinho.Alessandro Quarta è artista musicista molto apprezzato e stimato sia in Italia, sia nel mondo, ed è uno dei violinisti più talentuosi della nostra Italia, il quale collabora con AIMA in qualità di docente del Laboratorio barocco. È stato definito dalla CNN un “musical genius”, in quanto è famoso in tutto il mondo ed è considerato una delle maggiori eccellenze nel panorama musicale internazionale. Con il violino ha la capacità di elargire e regalare emozioni straordinarie; anni di studio hanno condotto Alessandro Quarta a raggiungere primati e notorietà sempre maggiori ed illustri.

Ha composto musiche da film per le pellicole della Walt Disney. Nato nel 1976, esattamente il quindici luglio nel Salento; Alessandro Quarta inizia a suonare sin da bambino e studierà con celebri insegnanti dello spessore di Salvatore Accardo, Abraham Stern, Zinaida Gilels, Pavel Vernikov solo per citarne alcuni. Alessandro Quarta è uno dei violinisti fra i più celebri al mondo. Ha collaborato con artisti quali Lucio Dalla, Boy George, Liza Minelli, Jovanotti, Lenny Kravitz, Celine Dion, solo per citarne alcuni. Ha realizzato tournèe in tutto il mondo riscuotendo ovunque plauso ed ovazioni. Un artista di gran talento il quale è tornato nuovamente nella città di Sulmona, nel teatro Maria Caniglia. L’attenzione si sposta ora a domenica dodici febbraio 2023, alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro Maria Caniglia di Sulmona, per il concerto di Alexian Santino Spinelli Group. Il concerto avverrà in concomitanza con l’anniversario dell’ottantesimo anno del primo bombardamento della città di Sulmona.

Andrea Pantaleo