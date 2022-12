Sulmona:al Caniglia concerto Vincent Bohaan e sound of victory gospel choir

Sulmona, 27 dicembre- Pubblico delle grandi occasioni al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, dove si è registrato il quasi tutto esaurito, per il concerto della formazione musicale Vincent Bohaan e sound of victory gospel choir di New York, quale appuntamento della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese.

Presente in teatro, l’ambasciatrice del Nicaragua in Italia, per l’iniziativa alla quale la Camerata Musicale Sulmonese ha aderito, quella del ponte di sette note tra Abruzzo e Nicaragua, al fine di compiere una raccolta fondi per l’acquisto di strumenti musicali da inviare in Nicaragua.

Anche Sulmona ha aderito alla lodevole iniziativa. Il fine consta nel raggiungere il fondamentale obiettivo di diffondere la cultura musicale fra la gioventù del Nicaragua. La carriera dell’artista Vincent Bohanan, valido talento newyorchese, include collaborazioni artistiche con i migliori artisti Gospel della scena americana, tanto da costruire nell’arco di una decina d’anni una personalità musicale validissima, raggiungendo successi in ambito internazionale. Ad impreziosire i suoi live set è il suo magnifico coro dei Sound of Victory, fondato nel 2014, costituito da ottimi artisti dell’area metropolitana newyorchese fra Brooklyn e il Bronx.

I componenti del gruppo sono attentamente selezionati per versatilità e talento, con il risultato di ottenere un affascinante viaggio musicale dai risvolti straordinari. Negli anni, il Coro, ha condiviso il dividere il palcoscenico con artisti di grande calibro come Cece Winans, Grammy Awards, Mariah Carey, Rev, Hezekiah Walker, sol per citarne alcuni. Nel 2017, dopo aver pubblicato il terzo singolo We Win, The Kingdom Declaration, presentato in anteprima al numero uno della Billboard’s Single’s Chart, ha ricevuto due nominations allo Stellar Awards 2018. Nel 2019 pubblica il suo primo EP dal vivo, Road to 5, candidato per ben tre volte allo Stellar Awards. Nell’autunno 2020 esce il singolo Any Day Now seguito all’inizio del 2021 dalla pubblicazione dell’abum Live in Chicago. Il loro repertorio propone un gospel fortemente influenzato da sonorità afroamericane, soul, che faranno immergere il pubblico in un’atmosfera unica, la quale unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. The Sound of Victory è un coro fra i più attivi e rinomati della scena gospel statunitense ed internazionale. L’attenzione ora si sposta al tradizionale concerto di capodanno, in programma sempre al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona domenica primo gennaio 2023 alle ore diciassette e trenta, con l’orchestra nazionale di Kharkiv diretta dal maestro Yuriy Yanko.

Prima del tradizionale concerto di capodanno l’attenzione si soffermerà alla notte di San Silvestro, la più lunga dell’anno, nella quale attenderemo lo scoccare della mezzanotte per salutare il 2022, ed accogliere il 2023 che auguriamo a tutti essere un anno positivo e di traguardi autorevoli.

Andrea Pantaleo