Mercoledì 28 la presentazione del libro “ Mestieri antichi e attività nell’economia abruzzese” di Raffaele Santini

Sulmona, 24 dicembre– Sarà presentato mercoledì prossimo a Sulmona ( Sala Consiliare del Comune) il libro “ Mestieri antichi e attività nell’economia abruzzese” di Raffaele Santini.“Da appassionato studioso della sua terra- spiega Rosa Giammarco Presidente dell’Associazione Casa delle culture- Raffaele Santini ci ha lasciato un altro importante lavoro:”Mestieri antichi e attività nell’economia abruzzese”. In quest’ opera l’Autore ripercorre, attraverso un’ approfondita ricerca, le attività e i mestieri nel tempo. Alcuni di essi sono scomparsi, altri sopravvivono…per quanto tempo ancora?

Il testo, oltre che costituire una preziosa memoria storica, vuole essere una sollecitazione per gli amministratori,enti, istituzioni, imprese, alle progettazioni per la rivitalizzazione di risorse per mestieri ed attività antiche”.