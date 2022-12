editoria/ In corso di pubblicazione il libro di Raffaele Garofalo

“Chiesa Comunità Umana” – Il sogno di un prete del 2000 tra fede e politica. Ed. Qualevita.

Sulmona, 20 dicembre– ..Il Vangelo testimonia che la condanna a morte di Gesù di Nazareth fu emessa da due tribunali con motivazioni religiose e politiche. È la storia di un “rivoluzionario” che predicava la pace ma anche la giustizia tra gli uomini e disturbava il potere.

…Pilato interroga i grandi sacerdoti con le parole: “Mi avete portato quest’uomo come sobillatore del popolo”(Luca 23,14). Nella Palestina di allora i falsi profeti (quale era ritenuto Gesù) venivano lapidati non messi in croce. La croce la riservavano ai ribelli, come fu per gli schiavi di Spartaco crocifissi a Capua a Roma. Gesù finì in croce perché considerato capo di una setta sovversiva che annunciava “Il regno dei cieli” già su questa terra!..

Da libro “Chiesa Comunità Umana” – Il sogno di un prete del 2000 tra fede e politica- in pubblicazione, di Raffaele Garofalo – Edizione “Quale vita”.

Con Pasquale Iannamorelli.

Prefazione di Mario Campli.