Sulmona: venerdì presentazione del libro “ Qui in Abruzzo”

Sulmona,14 dicembre- Sulmona, con le sue bellezze monumentali ed il Centro Abruzzo, non poteva mancare tra i luoghi annoverati ed illustrati nel volume “Qui in Abruzzo”. Il libro, già presentato lo scorso 6 dicembre, in una conferenza stampa tenutasi alla Camera dei Deputati, sarà presentato alla cittadinanza venerdi 16 dicembre, alle 17.30, nell’Aula consiliare di palazzo San Francesco.

Interverranno Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona, Romeo Contestabile, sindaco di Corfinio, Guido Angelilli, sindaco di Pacentro, Rosanna Tuteri, assessore alla Cultura del Comune di Sulmona, Roberta Di Pascasio, autrice dei testi, Giancarlo Malandra, fotografo e Paolo de Siena, editore. Modera l’incontro il giornalista Giuseppe Fuggetta

Sarà una nuova occasione propizia per conoscere ancor meglio il nostro Abruzzo, il territorio e la Città di Sulmona, con il Centro Abruzzo e riflettere sul loro presente e futuro, valorizzandone le ricchezze e potenzialità storico-culturali,naturalistiche e paesaggistiche.