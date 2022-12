Sulmona: tornano gli incontri “ Per legittima difesa”

Sulmona, 6 dicembre– Tornano gli incontri con gli autori della Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa”, kermesse inserita nel cartellone natalizio del Comune di Sulmona. Tre appuntamenti in rassegna, con 4 autori, e un “fuori rassegna” d’eccezione.

Si comincia il 9 dicembre alle 17.30 al Foyer del Teatro “Maria Caniglia” con la presentazione del saggio di Emilio Limone “Sfogliando una fiamma.Storia letteraria dei Carabinieri” (Ianieri Edizioni). Il libro è un percorso letterario dedicato alle comparizioni dei Carabinieri nella letteratura dall’Ottocento ad oggi, una descrizione dei protagonisti nati dalla fantasia dello scrittore e in chiusura uno spazio per gli eroi in uniforme che nei decenni hanno lasciato una traccia indelebile nella storia d’Italia e nei libri. È prevista la partecipazione dei vertici provinciali e territoriali dell’Arma dei Carabinieri.

Il 10 dicembre ore 17.30, sempre al Foyer, Alessandra Caneva, sceneggiatrice, soggettista, narratrice, consulente editoriale per la Lux Vide e consulente artistico-letterario per la struttura di Rai Fiction, presenterà il suo libro “Rapsodia d’autunno” (Ianieri Edizioni).

Un romanzo di rara bellezza e spessore nelle cui pagine vibrano le tinte e i toni con i quali vengono solfeggiati e dipinti i paesaggi, in perfetta sintonia con i sentimenti che abitano l’anima di Luigia, la protagonista, e di tutti coloro che prendono parte a quel disegno complesso, ma armonico che è la sua vita.

Doppio appuntamento il 16 dicembre dalle 17 a Palazzo Tabassi nella sala della Bifora con Germano Chiaverini che presenterà il suo ultimo romanzo per ragazzi “Marti e basta” (Masciulli Editore).

Martina ha undici anni. La sua passione per la medicina la porta a seguire un corso di primo soccorso e a scoprire di essere affetta da diabete giovanile. La sua vita cambia immediatamente e lei si trasforma ancor di più quando una notizia sconvolgente le cambia la vita.

Seguirà la presentazione di “Non ti temo più. Storie di bullismo e cyber bullismo”

(Edizioni Tabula Fati) cura di Paola De Giorgi con il contributo della psicologa Nicoletta Romanelli.

Bullismo, Cyberbullismo, Body Shaming. Non servono spiegazioni.Però, ciò non basta per capire che “possono comportare conseguenze davvero terribili”. Ma cosa accade veramente? Cosa prova la vittima o il carnefice?

Il 17 dicembre, alle 17 al Foyer del teatro Caniglia, è in programma un “Fuori Rassegna” con Kristine Maria Rapino che presenterà “Fichi di Marzo” (Sperling & Kupfer) un romanzo che ha affascinato anche lo scrittore Maurizio De Giovanni che lo ha recensito. «Non c’è luogo più dolce e terribile, un infernale paradiso dal quale è impossibile fuggire, della famiglia. Con una scrittura lieve e delicata, sempre dolente e appassionata, Kristine Maria Rapino dipinge personaggi e situazioni con l’insolita imprevista dolcezza dei fichi di marzo.» – MAURIZIO DE GIOVANNI –

La Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” è organizzata dall’Aps “I viaggiatori nel tempo” con il concorso e il patrocinio del Comune di Sulmona, il fuori rassegna è in collaborazione con “Laboratorio Abruzzo Italia”, sotto la direzione artistica della giornalista Chiara Buccini.