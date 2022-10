“Le irriverenti”: i volti femminili delle grandi rivoluzioni

L’Aquila,5 ottobre– Siete tutti invitati sabato 8 ottobre 2022 alle ore 18.00, presso la libreria Colacchi dell’Aquila (Corso V. Emanuele n.5) dove sarà presentato il volume di Elena Vesnaver e Francesco Colafella “Le irriverenti”, Lisciani Libri edizioni.

L’evento sarà aperto da Gianni Padovani, presidente Onlus Antonio Padovani. Oltre agli autori è prevista la partecipazione di Alessandra Lisciani, editore, e di Davide Di Lodovico, direttore editoriale LS Scuola. Modera Piero Carducci, economista ed autore LS Scuola.

L’autrice, Elena Vesnaver, delinea il profilo di trentadue donne il cui filo conduttore è l’anticonformismo. Donne che hanno saputo lottare per realizzare i propri desideri, andando contro ogni stereotipo, anche sovvertendo le regole. Trentadue donne “irriverenti”, scomode, infinitamente libere, che hanno combattuto per i loro ideali di libertà, con coraggio, consapevolezza, passione.

I loro ritratti sono brevi ed intensi, impreziositi dalle bellissime illustrazioni dell’artista Francesco Colafella, che ha ritratto il volto e l’anima delle protagoniste rendendole magicamente presenti al lettore.

Ogni donna protagonista del volume parla in prima persona, racconta un episodio, fa un resoconto, esprime in un monologo accattivante le sue emozioni più forti e profonde. Da Elizabeth Barret a Lilja Brik, da Sibilla Aleramo, a Helen Hulick, da Natalia Ginzburg ad Alda Merini, ogni irriverente affida al lettore una parte di sé e lo farà con un tono così confidenziale che al termine della lettura si avranno trentadue amiche in più.