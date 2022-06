Sulmona, l’Assessore Emanuela Ceccaroni ha rassegnato le dimissioni

Sulmona,Palazzo San Francesco sede del Comune

Sulmona, 8 giugno-L’Assessore alla cultura Emanuela Ceccaroni, all’esito di una serie di interlocuzioni con lo scrivente e i colleghi della Giunta, è pervenuta alla determinazione di recedere dall’incarico assessorile “per sopraggiunti motivi di carattere personale”. Lo ha annunciato poco fa il sindaco della città Gianfranco Di Piero

“Nel ringraziare la Dott.ssa Emanuela Ceccaroni– spiega il sindaco- per il lavoro svolto (anche con riferimento alla predisposizione del cartellone relativo agli eventi estivi) e nella certezza che la stessa non farà mancare il suo prezioso impegno di studiosa e ricercatrice per la promozione culturale della Città, lo scrivente assume “ad interim” la titolarità delle deleghe a suo tempo conferite all’Assessore Ceccaroni in attesa delle necessarie, conseguenti determinazioni.

La decisione è stata ufficializzata in mattinata dal sindaco Gianfranco Di Piero e sicuramente l’Esecutivo di Palazzo San Francesco perde una figura competente, di prestigio che si è sempre distinta e fatta apprezzare per la sua competenza e compostezza. Inoltre la decisione del sindaco di trattanere fra le proprie competenze la delega della cultura è sicuramente una scelta saggia e non si esclude che lo stesso primo cittadino possa decidere di costituire per questo specifico settore un gruppo di lavoro che lo affianchi e per affermare una politica nuova nel settore della cultura. In questo modo oltre ad esaltare e valorizzare tante energie positive di cui dispone la città si eviterebbe il tradizionale rito dei partiti e della politica cittadina di ricorrere al manuale Cencelli pur di “ tirare a ..campare”