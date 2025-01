Giorno della Memoria : Giulia Di Rocco per la sesta volta al Quirinale 

Sulmona,27 gennaio– Domani,Martedì 28 gennaio, alle ore 11:00 presso il Quirinale si celebrerà come tutti gli anni la Commemorazione della Giornata della Memoria presieduta dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella , che nell’occasione ha invitato Giulia Di Rocco per la sesta volta a prenderne parte come rappresentante Donna rom Italiana abruzzese originaria di Pratola Peligna .

La Di Rocco ormai è un punto di riferimento da anni per le istituzioni e non solo per quando riguarda l’entia rom l’attivista riveste diverse cariche in enti italiani ed Europee , da non molto infatti è Presidente della Commissione per l’ inclusione presso la Provincia di Teramo unica donna rom Italiana a ricoprire questo ruolo nella storia.

Alla Celebrazione della Giornata della Memoria saranno presenti : tutti i Ministri del Governo il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni , il Presidente del Senato Ignazio la Russa e la senatrice a vita Liliana Segre .

Giulia Di Rocco romnì italiana abruzzese assistente legale e attivista per i diritti è umani membro del Forum RSC ( Rom, Sinti e Camminanti ) istituito dall’UNAR – Ufficio Anti Discriminazioni Razziali – presso il Ministero delle Pari Opportunità , Presidente della Commissione per l’inclusione presso la Provincia di Teramo