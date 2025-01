“ Noi moderati”,Marianna Scoccia Coordinatrice provinciale

Sulmona,26 gennaio-E’ la nuova coordinatrice provinciale del partito “Noi Moderati” Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale. A suggellare la nomina, insieme a quella di vicesegretario regionale del partito Gianfranco Tedeschi, questa sera, in un affollato incontro a Sulmona, sono stati l’onorevole Maurizio Lupi, presidente nazionale dei Noi Moderati, l’onorevole Pino Bicchielli, responsabile Enti locali e Paolo Tancredi, segretario regionale Noi Moderati, alla presenza di numerosi sostenitori, che hanno espresso ampio consenso per questo ulteriore incarico di responsabilità.

“Esprimo grande soddisfazione e ringrazio per questa importante nomina – si legge in una nota- che accolgo con enorme entusiasmo e che mi riempie di orgoglio, segno di una grande stima e fiducia nei miei confronti. E’ un onore per me e sono pronta ad affrontare questo nuovo percorso con grande senso di responsabilità e determinazione, per contribuire alla crescita di un partito che sta riscontrando successo a livello nazionale” afferma Marianna Scoccia “Il nostro è un progetto vivo e apriamo le porte a tutti coloro che amano il dialogo e la moderazione. Stiamo ottenendo risultati importanti. Abbiamo un banco di prova importante: quest’anno le elezioni comunali di Sulmona, alle quali parteciperemo con una lista forte di Noi Moderati, e il prossimo anno quelle di Avezzano. Vogliamo riconfermare il risultato ottenuto alle competizioni regionali abruzzesi che ci hanno visto come primo partito a Sulmona. Stiamo già lavorando a liste forti e competitive, così come stanno lavorando i nostri alleati”.

L’onorevole Lupi ha affermato che il partito sta crescendo a livello nazionale in maniera importante, c’è molto lavoro da fare, ma “siamo sulla strada giusta ed è quello che ci permetterà di diventare ancora più grandi. Riscontriamo molta fiducia in Noi Moderati e questo ci rende molto orgogliosi”.