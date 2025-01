C.sinistra:Boschi, al voto divisi? Impossibile con proporzionale

Sulmona,25 gennaio- “Dario e’ una delle menti piu’ lucide del panorama attuale”, “offre una via d’uscita tattica a un problema politico: la divisione della sinistra”. “Mi sembra che il suo sia un modo per dire: se ci fosse il proporzionale, potremmo vincere senza allearci prima e Giorgia Meloni non farebbe la premier. Ha ragione da vendere”.

Lo dice in un’intervista a La Repubblica Maria Elena Boschi, commentando la proposta lanciata ieri da Dario Franceschini di presentarsi alle elezioni divisi. Ma con l’attuale legge elettorale, osserva l’esponente di Italia viva “e’ tecnicamente impossibile. La proposta di Franceschini sta in piedi solo con il proporzionale. Col Rosatellum o ci si mette d’accordo nel centrosinistra o vince Meloni”.

Spiega Boschi: “La destra e’ divisa su tutto. Ma e’ piu’ pragmatica della sinistra: quando c’e’ da dividersi il potere si mettono d’accordo”. per questpo il ragionamento che fa Renzi ‘si vince soltanto mettendosi insieme’ “vale oggi piu’ di prima. E bisognerebbe avere il coraggio di dire grazie a Renzi e Iv per aver capito – prima di altri – lo scenario. Ma il disegno del centrosinistra di cui parla Renzi e’ legato a un sistema maggioritario. Il percorso di Franceschini e’ invece connesso al sogno proporzionale. Entrambi vogliono evitare che al governo ci siano persone come Delmastro o Salvini”.