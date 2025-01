A Pratola il Pd si chiede: ma l’area camper non  ce l’avevamo già?

Pratola Peligna, 16 gennaio-Bisogna ammettere che l’Amministrazione di Pratola Bellissima una ne inaugura e due ne fa! Con la delibera n. 185 del 12/12/2024 la Giunta ha deliberato la “Riqualificazione” e “ Ampliamento” dell’Area di sosta camper inaugurata, in pompa magna, solo pochi mesi fa ( marzo 2024) e che già necessita di riqualificazione. Ma cosa è stato inaugurato la volta scorsa? In realtà è stato abbellito un parcheggio già esistente con aiuole bellissime e una bella insegna. Una piccola area solo per sei camper, quasi sempre vuota. Lo scrive oggi in una nota l’avv.Laila Coccovilli Segretaria del Pd di Pratola Peligna

“ Del resto quella che è stata inaugurata– spiega la Coccovilli- non è una vera area di sosta: l’entrata è manuale, non ci sono gli scarichi, non ci sono servizi igienici , solo due attacchi per la corrente e una fontanella. Sono stati spesi tanti soldi e si è inaugurata un’area di sosta giocattolo! Tanto è vero che si dovranno spendere altri soldi per riqualificarla . La somma prevista è di 76.800 euro che si aggiungono a quelli già spesi .

I soldi provengono da uno stanziamento per incentivare il turismo di prossimità , per abbattere le emissioni atmosferiche e riqualifica di aree attrezzate. Ci si chiede: era proprio necessario utilizzare questi soldi per l’area camper? Non avevate altri progetti più utili da realizzare che potessero rientrare in quel finanziamento? Eppure ce ne sarebbero di cose da fare! La piccola area di sosta inaugurata, se aveva i requisiti minimi previsti dalla legge, perchè già necessita di riqualificazione? Sicuramente era molto piccola e si può comprendere il desiderio di ampliarla ma non si può certo dire che sia stata presa d’assalto dai turisti. Con la speranza di un futuro più roseo- conclude la Segretaria del Pd- ci si augura almeno che venga messo a frutto l’ulteriore investimento e che la fruizione dell’area venga resa a pagamento in modo che qualora ci fossero dei proventi possano essere utilizzati per la collettività”.