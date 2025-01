La preghiera della povera vedova

Sulmona,15 gennaio– Signore, per favore fammi sapere cosa sta succedendo nella politica sulmonese dove tutti sognano di fare il sindaco e nessuno il consigliere comunale nonostante che in tanti sono già stati giudicati per i risultati scarsi, comportamenti discutibili e tanti guai procurati alla nostra Sulmona

Ma a molti di questi fenomeni ( si fa per dire) , o Signore, devi spiegare anche che per assolvere a questo ruolo così’ delicato non si arriva per caso anche senza conoscere la storia, soprattutto quella politica della città, le sue tradizioni, vocazioni, orgoglio, esigenze ed i bisogni reali della sua gente.

E poi Signore facciamoci raccontare pure le ragioni vere per le quali in un momento così delicato nove Consiglieri sono scappati via, voltando le spalle alla città,mettendo in ginocchio Sulmona mentre a tutti quelli che, alla vigilia di ogni elezione, arrivano da tutto l’Abruzzo affollano i tavoli per costruire nuove alleanze quali risultati hanno prodotto in questi anni in favore della nostra città sia in Provincia come in Regione o al Governo per aiutare la nostra comunità a guardare avanti con qualche speranza in piu’ ?

Poi raccoglimi pure accanto a quell’anima benedetta!!

Amen