Sulmona: Oggi Gran Concerto di Capodanno

Orchestra Sinfonica della Radio e Televisione di Kiev Teatro Comunale “Maria Caniglia” ( ore 17,30)

Sulmona, 1 gennaio-Bollicine di auguri tra valzer e polka, un programma “scoppiettante” per salutare il nuovo anno in bellezza: è la proposta della Camerata Musicale per il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Comunale “M.Caniglia” di Sulmona, oggi,mercoledì 1 gennaio 2025 ,alle ore 17.30.

Una serata scandita da un programma musicale stimolante e gioioso con una selezione di pagine di Strauss che si concluderà con le immancabili notedel valzer Sul Bel Danubio Blu e il ritmo incalzante della Radetzky Marsch. Alla fine il pubblico potrà scambiarsi gli auguri nel foyer, tra brindisi e panettone, insieme agli orchestrali, al Direttore Artistico della Camerata Gaetano Di Bacco e al Presidente Lando Sciuba.

Sarà l’Orchestra Sinfonica della Radio e Televisione di Kiev diretta dal M° Volodymyr Sheiko ad inaugurare il nuovo anno con l’atmosfera delle grandi occasioni. Non sono nuovi, sia i musicisti che il direttore Earle, al pubblico di Sulmona che negli anni trascorsi dall’inizio della guerra in Ucraina ha dimostrato loro, in varie occasioni,una grande solidarietà anche concreta.

La Camerata infatti, già nelle prime settimane di guerra aveva deciso di offrire la sua Sala Concerti nella prestigiosa, storica sede in Vico dei Sardi, come accoglienza e punto di riferimento per i musicisti ucraini. Una sorta di gemellaggio tra chi coltiva la passione per la musica e chi la alimenta con il proprio lavoro. E da quel momento non è mancata mai la presenza di artisti e orchestre ucraine nel programma annuale della Camerata Musicale.

Tutto esaurito al Teatro Comunale M.Caniglia il 1 gennaio per il concerto di capodanno affidato a questa prestigiosa formazione che ha una storia di oltre 85 anni di lavoro e di grandi successi in tournée realizzate in tutto il mondo. Il 5 ottobre 1929 è iniziata l’attività concertistica con 45 musicisti stabili che proposero al pubblico di Kharkov (precedente capitale Ucraina) un ciclo con le sinfonie ed i poemi sinfonici composti da P.I Cajkovskij. In seguito la sede fu trasferita a Kiev ed i musicisti stabili divennero 60. Nel corso della sua pluridecennale attività, la RTV KIEV è stata diretta dai più importanti direttori russi e si è contraddistinta per il rilievo dato nella conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali dell’Europa orientale, con un archivio che comprende più di 10.000 incisioni di composizioni orchestrali effettuate a Kiev in uno dei più grandi studi di registrazione a livello europeo.

L’incessante attività istituzionale in patria ed oltre confine, e la partecipazione a vari prestigiosi Festival musicali (anche con brani in prima esecuzione assoluta) ha consentito all’ Orchestra di raggiungere lo status come migliore compagine strumentale dell’Ucraina.

Dal luglio 2005 il M° Volodymyr Sheiko è direttore principale e direttore artistico della RTV di KIEV. Nato a Kharkov, studia al Conservatorio di Kiev. Quindi è Kappelmeister all’Opera Nazionale di Kiev e si perfeziona al Teatro Bolshoj di Mosca sotto la guida di Fuat Mansurov.

Con la direzione di Sheiko, la Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina realizza oltre 250 registrazioni a favore del Fondo Nazionale della Radio, e numerose tournée all’estero (Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Polonia, Bielorussia, Algeria, Iran, Corea del Sud). Nel corso della sua carriera, il M° Sheiko è stato insignito di varie onorificenze dallo Stato Ucraino per l’intensa opera svolta a favore della diffusione musicale: dal “Diploma Onorario del Parlamento” (2005), fino al recente titolo di “Artista del Popolo” (2015).