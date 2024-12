Carenza acqua Secinaro, positivo l’esito del tavolo in Prefettura con sindaco, Ersi, Saca e Cam

Secinaro, 18 dicembre- È positivo l’esito dell’incontro tenutosi ieri in Prefettura sul tema della carenza idrica a Secinaro e in alcuni comuni della Valle Subequana. Al tavolo, convocato dal Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo, hanno partecipato il sindaco di Secinaro Noemi Silveri e i vertici di Ersi, Saca e Cam, per parlare e cercare di porre rimedio ai disagi che stanno da mesi subendo i cittadini della zona.

“Finalmente, grazie all’interessamento del Prefetto Di Vincenzo, che ringraziamo per la grande sensibilità e attenzione, siamo riusciti a parlare in maniera concreta di un problema importante per le nostre comunità” afferma il sindaco Silveri. “L’Ersi ha annunciato un tavolo tecnico, da tenersi nel prossimo gennaio, per elaborare strategie ed idee progettuali che possano mitigare la carenza idrica e i disagi ad essa collegati, utilizzando anche una apposita linea di finanziamento. A questo tavolo” prosegue il sindaco “verranno invitati, oltre a Saca e Cam, anche Gran Sasso Acqua”.

“Si tratta di un cambio di passo da parte di Ersi, forse anche dovuto al cambio di governance, che apprezziamo e che fa ben sperare per una soluzione positiva”, conclude Noemi Silveri.