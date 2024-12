Vicenda Marelli, in Conferenza Capigruppo Consiglio Scoccia sollecita attivazione tavolo istituzionale

Marianna Scoccia

Sulmona,17 dicembre– –Un tavolo istituzionale per la salvaguardia della realtà occupazionale e per la tutela del tessuto industriale e sociale della Magneti Marelli di Sulmona. È quanto richiesto nel documento presentato dalla vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, sostenuto anche dalle Consigliere regionali Maria Assunta Rossi e Antonietta La Porta, nella riunione dei Capigruppo consiliari con audizione dei sindacati, rispettive Rsu e parlamentari in collegamento da remoto Guido Liris, Michele Fina, sottoscritto da tutti i presenti.

Commentando il significato dell’inioziativa Marianna Scoccia ha detto che “Per la Regione la tutela della Magneti Marelli, una delle realtà produttive più importanti del centro Abruzzo, è una priorità. Vogliamo sollecitare un’azione forte e tempestiva di tutte le forze politiche, puntando a una strategia articolata tesa alla salvaguardia dei posti di lavoro, al rilancio dello stabilimento e alla difesa dell’intero tessuto produttivo della provincia dell’Aquila. Con il documento abbiamo chiesto un tavolo con le istituzioni locali regionali e nazionali, Stellantis, i sindacati, le rappresentanze dei lavoratori al fine di definire un piano di rilancio dello stabilimento peligno. Esprimo soddisfazione per la riunione proficua, in cui è emerso che, come specificato dal deputato Guido Liris, non c’è lo stato di crisi, ma di allerta, garantendone disponibilità di intervento di parlamentari e sottosegretari abruzzesi, con i quali siamo in costante contatto, al fine di individuare la soluzione per garantire un futuro di crescita”.